CHP'li Aykut Kaya: Emlak Danışmanlarının Sosyal Medya Hesapları Kapatılamaz

CHP'li Aykut Kaya, Emlak Danışmanlarının Mağduriyetine Dikkat Çekti

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Ticaret Bakanlığı tarafından Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ne (EİDS) aykırı ilan verdikleri gerekçesiyle sosyal medya hesapları kapatılan emlak danışmanlarını eleştirdi. Kaya, Meclis'te gerçekleştirdiği basın toplantısında, ilan portalları üzerinden emlak danışmanlarının ilan verme yetkisinin nasıl sağlandığını hatırlattı.

Meta'nın Rolü ve Sosyal Medya Hesaplarının Kapatılması

Kaya, emlak danışmanlarının ilanlarını Meta çatısı altındaki sosyal medya platformlarında verdiklerini belirterek, bu platformların kimlik doğrulamada yeterli alt yapıyı geliştirmemesi sebebiyle 1500 sosyal medya hesabının kapatıldığını vurguladı. Ayrıca, ticaret bakanlığının Meta'ya bu durumla ilgili ceza verdiğini ifade etti.

Çözüm Arayışı ve Emlak Danışmanlarının Talepleri

Aykut Kaya, yasaklamanın sorunları çözmeyeceğini ve sektörün ihtiyaçlarını anlayarak bir çözüm üretilmesi gerektiğini belirtti. Emlak danışmanlarının, kiraladıkları ve sattıkları evler için ilan verme yetkisi istemesi gerektiğini dile getiren Kaya, Meta üzerinden ilanların yasaklanmasının sektöre zarar vereceğini ifade etti. Kaya, "Meta ile olan anlaşmazlığınızın faturasını işini en iyi şekilde yapmaya çalışan emlak danışmanlarına kesmeyin." diyerek çağrıda bulundu.