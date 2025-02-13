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CHP'li Aykut Kaya, Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Çağrıda Bulundu

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, kademeli emekliliğin gerekliliğini vurgulayarak adil bir çözüm çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 16:58
CHP'li Aykut Kaya, Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Çağrıda Bulundu

CHP'li Aykut Kaya, Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Çağrıda Bulundu

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, adil ve dengeli bir kademeli emeklilik sisteminin hayata geçirilmesinin kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu açıkladı.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yapılan düzenleme ile 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişli vatandaşlara yaş gözetmeksizin emeklilik hakkı tanındığını, ancak 9 Eylül 1999 sonrası çalışma hayatına atılan milyonlarca çalışanın kapsam dışı bırakıldığını iddia etti.

Kaya, EYT düzenlemesi ile milyonlarca kişinin büyük bir mağduriyet yaşadığını ve bu durumun defalarca dile getirildiğini belirtti. Ancak, bugüne kadar yetkililerden adil bir çözüm yönünde herhangi bir adım atılmadığını vurguladı. Kaya, "Bugün milyonlarca insan yalnız bir gün farkla 17 ile 20 yıl arasında daha fazla çalışmak zorunda bırakılmıştır. Bu, sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmayan büyük bir adaletsizliktir" ifadelerini kullandı.

Kaya, aynı tarihte çalışmaya başlayan iki kişiden birinin bugün 43 yaşında emekli olurken, diğerinin 60 yaşına kadar beklemek zorunda kaldığını belirterek, bu durumun hukuk, vicdan ve adalet ilkeleriyle bağdaşmadığını dile getirdi.

Aykut Kaya, sosyal devlet ilkesi gereği olarak adil ve dengeli bir kademeli emeklilik sisteminin hayata geçirilmesinin kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu özellikle vurguladı. Basın toplantısına Emeklilikte Adalet Derneği üyeleri de katıldı.

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