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CHP'li Aykut Kaya, Oto Galericilerin Sorunlarını Gündeme Getirdi

CHP'li Aykut Kaya, oto galericilerin sorunlarını Meclis'te dile getirdi, yönetmeliğin getirdiği kısıtlamaları eleştirdi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 16:01
CHP'li Aykut Kaya, Oto Galericilerin Sorunlarını Gündeme Getirdi

CHP'li Kaya, Oto Galericilerin Yaşadığı Sıkıntıları Anlattı

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliği eleştirerek oto galericilerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekti. Meclis’te düzenlenen basın toplantısında, Ticaret Bakanlığı tarafından 27 Ağustos 2024'te yayımlanan yönetmeliğin olumsuz etkilerini ifade etti.

Lise Mezuniyet Şartı ve Tekelleşme Sorunu

Kaya, oto galerici esnafına verilmekte olan yetki belgesinin koşulları hakkında konuştu: "Bu zorunluluk, lise mezunu olmayan ve maddi gücüyle ticaret yapacak olan esnafların işletme kurmasının önünü kapatmakta ve sektörü bir nevi tekelleştirmektedir." Özellikle Anadolu şehirlerinde bu durumun büyük mağduriyetlere neden olduğunu vurgulayan Kaya, "Milletvekilliğinde mezuniyet şartı aranmazken, bir oto galeri işletmesinde lise mezuniyet şartı getirilmesi akıl alacak bir olay değildir" ifadelerini kullandı.

Sosyal Medya ve İlan Ücretleri Problemi

CHP’li vekil, sosyal medya üzerinden araç ilanı paylaşan işletmelerin hesaplarının kapatıldığını ve bunun oto galericilerin tek bir ilan platformuna yönlendirilmesine neden olduğunu belirtti: "Bu durum, tek bir ilan platformunun tekelleşmesini sağlamaktadır. Tekelleşen platform, aylık ücretlerini fahiş fiyatlara çıkarmaktadır."

Kaya, oto galericilerin ilan platformlarına yüksek ücretler ödediğini, "Bir şahıs ya da işletme araç satmak için ücretli olarak ilan sayfasına ilan koymak zorunda mıdır?" diyerek muhalefet etti. İlan portallarında mağazası olan galericilerin en düşük 14 bin lira mağaza ücreti ödemekte olduğunu, bazı durumlarda bu rakamın 60 bin liraya kadar çıktığını aktardı. "İşyeri kirasından daha fazla ilan portalına ücret ödeyen galerici esnafı, büyük bir mağduriyet yaşamaktadır," şeklinde konuştu.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

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