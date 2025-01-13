CHP'li Aylin Nazlıaka, Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i Ziyaret Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 14:18
CHP'li Aylin Nazlıaka, Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i Ziyaret Etti

CHP'li Aylin Nazlıaka, Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i Ziyaret Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nazlıaka, Özer'in moralinin oldukça yüksek olduğunu belirtti. Ayrıca, “Özer tahliye edilene kadar meydanlarda açıklamalar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Nazlıaka, soruşturmanın bir an önce tamamlanmasını ve tutuksuz yargılama sürecinin başlatılmasını beklediklerini vurguladı. Bunun yanı sıra, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın sabah saatlerinde gözaltına alınmasına da tepki gösterdi. Nazlıaka, “Akpolat'ın kaçma ve delil karartma gibi bir durumu yok” ifadelerini kullandı.

Nazlıaka, son olarak, “Bizler tüm CHP'li belediye başkanlarımızın arkasındayız.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'i cezaevinde ziyaret etti. Nazlıkaya, burada açıklamalarda bulundu.

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