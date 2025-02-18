CHP'li Aylin Yaman, Sağlık Sistemi Eleştirilerini Yükseltti

CHP'li Aylin Yaman Sağlık Sistemini Eleştirdi

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, sağlık çalışanları üzerindeki yükün artık taşınamaz bir noktaya geldiğini belirtti. Yaman, temel sorunların sistem ve zihniyet kaynaklı olduğunu savundu.

Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın Eleştirisi

Yaman, CHP'li bir grup milletvekiliyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki sağlık sistemine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. 2002 yılından itibaren başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Programı'nı eleştirerek, yapılan yatırımların kar odaklı olduğunu ve bu durumun nitelikli sağlık hizmetleri yerine hasta odaklı bir sistemin teşvikine yol açtığını vurguladı.

Artan Hasta Trafigi ve Tükenmişlik Sorunu

Son 20 yıl içinde hekime müracaat eden hasta sayısının yaklaşık dört kat arttığını belirten Yaman, hastaların sağlık kuruluşlarına başvurularının arttığını ve hekimlerin günlük 5-10 dakikalık randevularla ortalama 100 hasta bakmaya başladığını ifade etti. Bu durumun sonucunda sağlık çalışanlarının tükenme noktasına geldiğine dikkat çekti.

Şiddet ve Cezasızlık Kültürü

Yaman, sistemin tıkanmasının sağlık çalışanlarını ve hastaları karşı karşıya getirdiğini, sağlıkta yaşanan şiddeti tırmandırdığını ve vatandaşları hekimlere düşman ettiğini söyledi. Şiddetin cezasız bırakılmasının bu durumu daha da kötüleştirdiğini belirtti.

Altyapı ve İnsan Kaynağı

Sağlık hizmetinde altyapı ve fiziki koşulların önemine değinen Yaman, ancak asıl değerli unsurun insan kaynağı olduğunu ifade etti. Sağlık hizmetinin yalnızca binalar açmakla tamamlanamayacağını, esas saygıyı hak edenlerin sağlık çalışanları olduğunun altını çizdi.

Yaman, "Emeği görmeyenleri ve şiddeti dilinde, elinde ve zihninde taşıyanları kınıyoruz.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.