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CHP'li Aylin Yaman: Sağlık Yatırımları Bölgesel Farklılıklar Göz Önünde Bulundurularak Yapılmalı

CHP'li Aylin Yaman, sağlık yatırımlarında bölgesel farklılıkların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 16:44
CHP'li Aylin Yaman: Sağlık Yatırımları Bölgesel Farklılıklar Göz Önünde Bulundurularak Yapılmalı

CHP'li Aylin Yaman, Sağlık Yatırımları Üzerine Önemli Açıklamalarda Bulundu

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, sağlık yatırımlarının bölgesel farklılıklar göz önünde bulundurularak yapılması gerektiğini ifade etti. Yaman, Meclis’te gerçekleştirdiği basın toplantısında, artan yaşlı nüfus ile ilgili çeşitli grafikler sunarak dikkat çekti.

Yaşlı Nüfus Artışı ve Kırsal-Kentsel Dönüşüm

Yaman, Türkiye'deki nüfusun yaşlandığını vurgulayarak, geçmişte yarısı kırsalda yaşayan nüfusun artık yüzde 90'ının kentsel alanlarda ikamet etmeye başladığını belirtti. Bu durumun, kentlerin sağlığa olumsuz etkileri ile birleştiğini anlattı.

Tütün Kullanımındaki Artışa Dikkat Çekti

Yaman, Türkiye’nin 15 yaş üzeri tütün kullanımında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ortalamasının üzerinde olduğunu belirterek, gençlerdeki tütün kullanımındaki artışa işaret etti.

Sağlık Bütçesi Yetersiz

Son olarak, sağlık alanına ayrılan payın yetersiz olduğunu savunan Yaman, bu durumun, bedelinin de tüm toplum tarafından ödendiğini ifade etti.

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