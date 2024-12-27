CHP'li Bağcıoğlu Hakkında Soruşturma Başlatıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu Üzerinde Soruşturma İşlemleri Başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu hakkında önemli bir soruşturma süreci başlattığını duyurdu. Bağcıoğlu, bazı teğmenlerin disipline sevk edilmesini protesto etmek amacıyla emekli askerleri eylem yapmaya çağırdığı iddiasıyla karşı karşıya.

WhatsApp Grubu Üzerinden Yapılan Çağrı

Edinilen bilgilere göre, Bağcıoğlu, emekli askerlerin bulunduğu WhatsApp grubuna, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından disipline sevk edilen teğmenler için bir gösteri düzenlenmesi ve basın açıklaması yapılması amacıyla mesaj göndermiştir.

Soruşturma Kapsamındaki Suçlamalar

Başsavcılık, Yankı Bağcıoğlu hakkında “1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 95. maddesine muhalefet” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet” suçlamasıyla resen soruşturma başlattı. Bu durum, Türkiye Cumhuriyeti'nde siyasi temsilcilerin ve askerlerin etkileşimleri açısından büyük bir dikkat çekmektedir.