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CHP'li Bağcıoğlu'ndan Harp Okulu Mezuniyet Törenine Tepki

CHP'li Bağcıoğlu, mezuniyet törenindeki 'kılıç çatma' ritüelinin geçmişten gelen bir gelenek olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 12:00
CHP'li Bağcıoğlu'ndan Harp Okulu Mezuniyet Törenine Tepki

CHP'li Bağcıoğlu'ndan Mezuniyet Törenine Açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet törenine ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, "Kılıç çatma, Türk Harp Okulları'ndaki disiplin yapısını yansıtan bir ritüeldir. Bu gelenek, sevincin ve mezuniyetin bir simgesidir. Yemin sözlerinde suç unsuru aramak yanlış." ifadelerini kullandı.

Tören Geleneği ve Siyasi Rant Eleştirisi

Bağcıoğlu, ATO Congresium'da düzenlenen partisinin "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" çerçevesinde gelen eleştirilere yanıt verdi. "Kılıç çatma" geleneğinin uzun zamandır devam ettiğini belirten Bağcıoğlu, "Bu bir siyasi malzeme olarak kullanılamaz; yapılan coşku ve mutluluk ifadesidir. Genç teğmenlerin 5 yıllık eğitim sonrası içinde bulundukları heyecanla bunu yapmaları gayet doğaldır." dedi.

Çocukları İtham Etmek Adil Değil

Bazı kesimlerin mezun olan gençlere yönelik eleştirilerini "uygunsuz" olarak tanımlayan Bağcıoğlu, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sıradan bir tartışmanın içine çekmek son derece yanlış. Genç subaylar, zaten kontrol altında eğitim almışlardır. Bu çocuklara böylesine bir ithamda bulunmak kabul edilemez." şeklinde konuştu.

Törenden Sonraki Açıklamalara Tepki

Bağcıoğlu, mezuniyet töreninde yaşananların ardından sosyal medya ve basında çıkan bazı yorumları da eleştirerek, "Bu tür eleştiriler, geçmişte yaşananların bir yansımasıdır ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ni yıpratmaya yöneliktir. Etrafımızda sıkıntılar varken, genç mezunların üzerinden siyasi bir rant devşirmek adil değil." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek İçin Umut Verdi

Son olarak, Bağcıoğlu, Milli Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili bir inceleme başlattığını belirterek, "Komutanlarımızın bu konuda gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum. Adil bir sonuç çıkacağına da güvenim tamdır." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, partisinin "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı"...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, partisinin "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" dolayısıyla bulunduğu ATO Congresium'da, Kara Harp Okulu'ndaki yemin görüntülerine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, partisinin "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı"...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, partisinin "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" dolayısıyla bulunduğu ATO Congresium'da, Kara Harp Okulu'ndaki yemin görüntülerine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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