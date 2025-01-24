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CHP'li Bağcıoğlu'ndan Şehit Aileleri ve Gazilere Destek Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, şehit aileleri ve gazilerin sorunlarını dinleyeceklerini ve çözüm üreteceklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 11:06
CHP'li Bağcıoğlu'ndan Şehit Aileleri ve Gazilere Destek Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu'ndan Önemli Açıklamalar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, şehit aileleri ve gazilerin Türkiye için taşıdığı önemi vurgulayarak, "Türk milletine emanet olan şehit aileleri ve gazilerimiz, yalnız olmadıklarını her zaman hissetmelidir" dedi.

Bağcıoğlu, yazılı bir açıklama yaparak, bu değerlere sahip çıkmanın önemine dikkat çekti. Şehit aileleri ve gazilerin hak ettikleri değeri tam olarak göremediklerini belirten Bağcıoğlu, sorunların büyüme eşiğine geldiğini savundu.

Gazilerin Mağduriyetleri

Bağcıoğlu, gazilerin, özellikle protez, ortez ve fizik tedavi süreçlerinde ciddi mağduriyetler yaşadığını ifade etti. Özellikle döviz kurunun artırdığı fark ücretlerini karşılamak zorunda kalmalarının büyük bir sorun teşkil ettiğini belirtti.

Özel Hastanelerin Fark Ücreti Talebi

Öte yandan, bazı özel hastanelerin Sağlık Uygulama Tebliği'ne aykırı olarak fark ücreti talep etmesinin, şehit aileleri ve gazilerini olumsuz etkilediğini ifade etti. Felçli veya yatalak gazilerin, temel ihtiyaçlar için maaşlarının büyük bir kısmını harcamak zorunda kalmasının kabul edilemez bir durum olduğunu vurguladı.

Örneğin, bazı gazilerin yalnızca 'sonda' gibi tıbbi malzemeler için her iki ayda bir 2 bin 500 lira fark ödemek zorunda kaldıkları dile getirildi. Bu durumun maddi ve manevi yüklerinin sürdürülebilir olmadığını belirtti.

Ortak Mücadele Çağrısı

Bağcıoğlu, toplumsal bir sorumluluk olarak şehit aileleri ve gazilerin meselelerine sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu mesele, toplumun tüm kesimlerinin sahip çıkması gereken ortak bir sorumlulaktır. Onlarla birlikte olmaya, sorunlarını dinlemeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz" dedi.

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