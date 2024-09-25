CHP'li Bağcıoğlu'ndan Yasa Dışı Bahis ve Kumar Uyarısı

Bağcıoğlu'ndan Yasa Dışı Bahis Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, yasa dışı bahis ve kumarın toplumsal yapıyı tehdit ettiğini belirtti. Yapmış olduğu yazılı açıklamada, bu durumun bir milli güvenlik sorunu haline geldiğini ifade etti.

Gençler Arasındaki Artış Endişe Verici

Bağcıoğlu, yasa dışı bahis ve kumarın bağımlılık yaratıcı etkisi özellikle gençler arasında hızla yayıldığını vurguladı. Bu durumun intihar vakalarının artmasına katkı sağladığına dair endişelerin olduğunu belirtti.

Toplumsal Beka Meselesi

“Resmi verilere göre, her 10 gençten 8'inin bu batağa sürüklendiği düşünüldüğünde, tehlikenin boyutu daha da net bir şekilde anlaşılmaktadır,” diyen Bağcıoğlu, yasa dışı bahis ve kumarın yalnızca maddi kayıplara değil, aynı zamanda intiharlara, aile parçalanmalarına ve ruhsal çöküşlere yol açarak toplumsal dokuyu ciddi şekilde tehdit ettiğini aktardı.

Geleceğimizi Korumalıyız

Bağcıoğlu, bu sorunun ülkenin geleceği açısından büyük bir tehlike oluşturduğunu belirterek, gençlerin hayatlarının kurtarılması için toplumun her kesiminin bu meseleye sahip çıkmasının önemine dikkat çekti.