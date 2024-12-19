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CHP'li Bağcıoğlu: Suriye'ye Operasyon Olabilir, Ama Gerekçeleri İyi Belirlenmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Suriye'nin kuzeyine olası bir operasyon hakkında konuştu: 'Gereklilikler iyi ortaya konmalı.'

Yayın Tarihi: 19.12.2024 08:48
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 08:48
CHP'li Bağcıoğlu: Suriye'ye Operasyon Olabilir, Ama Gerekçeleri İyi Belirlenmeli

Bağcıoğlu'ndan Önemli Açıklamalar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Suriye'nin kuzeyine olası bir askeri operasyon hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Bağcıoğlu, 'Eğer askeri gereklilikler varsa operasyon olacaktır ama bu gerekliliklerin iyi ortaya konması lazım. O bölgede Türkiye'ye tehdit varsa, bir silahlı güç namlusunu Türkiye'ye çevirdiyse harekat yapılabilir.' dedi.

Partisinin genel merkezinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Bağcıoğlu, askeri konulara dair CHP'nin tutumunu da net bir şekilde ifade etti. Türk Silahlı Kuvvetleri ile güvenlik otoriteleri için her zaman destek vereceklerinin altını çizen Bağcıoğlu, 'CHP'nin savunma sanayisi konusunda en ufak tavizi yoktur.' ifadesini kullandı.

Disiplin Cezaları ve Teğmenlerin Durumu

Bağcıoğlu, Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda yaşanan sıkıntılara da değindi. Disiplin Kurulu tarafından 'Silahlı Kuvvetlerden ayırma' cezası verilen 6 teğmen için, 'Disiplinsizlik varsa disiplin cezası olmalı fakat sadece Atatürk’e saygısızlığa tepkilerinden ötürü askeri hizmetten ayrılmamaları gerektiğini düşünüyoruz.' şeklinde konuştu.

Suriye ve Türk Güvenliği

Bağcıoğlu, CHP'nin Suriye’ye dair milli güvenlik hedeflerini de sıraladı: 'Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği ve egemenliği sağlanmalı. Bu kapsamda Türk askeri personelinin güvenliği de öncelikli hedefimizdir.' dedi.

Bunun yanı sıra, Suriye'deki üs bölgelerinde dron tehditlerine karşı tedbir alınması gerektiğini belirten Bağcıoğlu, 'Mavi Vatan'da uluslararası hukuktan doğan tüm hak ve menfaatlerin korunması gerektiğini vurguladı.

Askeri Sağlık Sisteminde Revizyon Gereksinimi

Askeri sağlık sistemi konusunda da düzenleme yapılması gerektiğini ifade eden Bağcıoğlu, 'Askeri sağlık sistemi üç basamakla revize edilmeli. Üs bölgelerindeki acil tıp uzmanları, asker hastaneleri ve mükemmeliyet merkezleri oluşturulmalıdır.' açıklamalarında bulundu.

Basın Sorularına Yanıtlar

Bir gazetecinin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyon haberleri hakkındaki sorusunu yanıtlayan Bağcıoğlu, 'Eğer askeri gereklilikler varsa operasyon olacaktır ama bu gerekliliklerin iyi ortaya konması lazım.' vurgusunu yaptı. Ayrıca, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam ziyaretiyle ilgili olarak, bu tür açık görüşmelerin açık bir mesaj taşıdığını belirtti.

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