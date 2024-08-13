CHP'li Başarır'dan Can Atalay ve Hayvan Hakları Vurgusu

CHP'li Ali Mahir Başarır, Gündemi Değerlendirdi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, medya mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başarır, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'ın milletvekilliğine dair verdiği kararı değerlendirerek, "Bu rezaleti Cuma günü düzeltelim. Hakkını teslim edelim," ifadelerini kullandı.

Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Kanun

TBMM'de kabul edilen sahipsiz hayvanlara yönelik yeni yasayı ele alan Başarır, iktidarın yaklaşımını eleştirdi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in, "Bu kanunda asla öldürme yok, sahiplendirme var," sözlerini hatırlatan Başarır, Edirne, Niğde ve diğer şehirlerdeki olayların yalan olup olmadığını sordu.

Düşünce ve Fikir Özgürlüğüne Eleştiriler

Bir kadının İzmir'deki sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanmasını sert bir dille eleştiren Başarır, Türkiye'de düşünce özgürlüğünün olmadığını savundu. "Bir suç olsa bile, tutuklama gerektirecek bir durum yoktur. Bu durum, iktidarın muhalefete uyguladığı baskının bir örneğidir," diye belirtti.

Olimpiyatlar ve Gençlik Sorunları

2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'nin çok sayıda sporcu ile yer aldığını hatırlatan Başarır, ülkenin altın madalya kazanamamasını üzüntüyle karşıladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı da bu başarısızlığın sorumlusu olarak gösterdi.

Ekonomik Dertler ve İşsizlik

Banka borçlarının 3,39 trilyon liraya ulaştığını belirten Başarır, gerçek işsizlik oranının geçen aya göre 3.8 puan arttığını ve bu durumun insanların yaşam koşullarını zorlaştırdığını vurguladı. Üniversite burslarının yetersizliğine de dikkat çeken Başarır, devletin verdiği bursun en az asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini ifade etti.

Anayasa Mahkemesi ve Meclis Durumu

Başarır, Can Atalay için Meclis'in 16 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırılmasını önerdi. Anayasa Mahkemesi'nin kararının önemi üzerinde duran Başarır, "Bu kararı Meclis olarak onaylayarak Hatay'ın iradesini teslim etmeliyiz," dedi.

Sonuç olarak

Başarır, Çorum'daki bir olaya atıfta bulunarak ülke içindeki asayiş sorunlarına dikkat çekti. Son olarak, hukukun üstünlüğü ile ilgili olduğu kadar, insan haklarının ihlal edileceği endişelerini de dile getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.