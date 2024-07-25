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CHP'li Başarır'dan Hayvan Hakları ve Borçlar Üzerine Değerlendirme

CHP Grup Başkanvekili, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifine karşıt görüşlerini dile getirdi ve borçların yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 15:46
CHP'li Başarır'dan Hayvan Hakları ve Borçlar Üzerine Değerlendirme

CHP'li Başarır, Hayvan Hakları Üzerine Konuştu

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sahipsiz hayvanlarla ilgili yeni kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başarır, "Bu maddelerle uzlaşamayız. Kesinlikle hayvanların öldürülmeyeceğinin, katledilmeyeceğinin garantisi hüküm altına alınacak" dedi.

Hayvanlar İçin Kesin Garanti

Başarır, kanun teklifinin içeriğinin kabul edilemez olduğunu ifade ederken, hayvanların bakım ve sağlık hizmetleri için gerekli bütçenin merkezi yönetim ve belediyelere dağıtılacağını belirtti.

Belediyelerin Borçları ve İktidarın Sorumluluğu

Meclis'teki basın toplantısında gündeme gelen bir diğer konu ise belediyelerin borçlarıydı. Başarır, "2004'ten bu yana biriken borçlar için ne yaptınız?" diyerek iktidarın tutumunu eleştirdi. Özellikle Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 4,5 milyar lira vergi ve prim borcu olduğunu ifade eden Başarır, belediyelere yönelik yapılan icra işlemlerini sorguladı.

Belediyelerin Sosyal Yardım Faaliyetleri

Başarır, CHP’li belediyelerin sosyal yardımları ve halk mutfakları gibi hizmetlerine dikkat çekerek, mevcut iktidarın bu çalışmaları engellemeye çalıştığını söyledi.

Madde Bağımlılığı Üzerine Çağrı

Bingöl’de yaşanan bir saldırıya da değinen Başarır, Türkiye’de madde bağımlılığı konusunda mücadele için seferberlik ilan edilmesi gerektiğini belirtti ve saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Başarır, meclis çalışmalarının yoğunluğuna da vurgu yaparak, "Sabahlara kadar direneceğiz" şeklinde konuştu.

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