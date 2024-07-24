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CHP'li Başarır'dan Hayvan Hakları ve Yerel Yönetimlere Eleştiri

CHP'li Başarır, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin geri çekilmesini ve basın özgürlüğüne vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 14:46
CHP'li Başarır'dan Hayvan Hakları ve Yerel Yönetimlere Eleştiri

Başarır: Hayvan Hakları ve Basın Özgürlüğü Üzerine Önemli Değerlendirmeler

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te gerçekleştirdiği basın toplantısında göz önüne çıkan konuları ele aldı. Başarır, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin önümüzdeki yasama döneminde yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bunu Genel Kurul'a getirmeyin. Önümüzdeki yasama döneminde tekrar bakmalıyız" dedi.

Basın Özgürlüğüne Dikkat Çekti

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'na özel bir mesaj veren Başarır, Türkiye'nin basın özgürlüğü için sürdürülen mücadeleye destek verdi. Ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt vererek, 154 gazetecinin fişlendiğini belirtti ve eleştirilerde bulundu.

Hayvan Hakları İçin Çözüm Önerisi

Ali Mahir Başarır, sahipsiz hayvanlar konusunda TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifinin, toplumda büyük bir karşılık bulmadığını ifade etti. "Bunu Genel Kurul'a getirmeyin. Daha insancıl bir yasa üzerinde çalışalım" diyen Başarır, yerel yönetimler ve merkezi hükümet arasında işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı.

Belediyelere Yüklenmek Yanlış

Başarır, sokak hayvanları sorununu çözmenin, toplamak ve katletmekle değil, aşılama ve kısırlaştırma ile mümkün olduğunu belirtti. "Belediyelere tüm yükü atmaya çalışıyorsunuz, bu yanlıştır" diyerek tepkisini dile getirdi.

İktidarın Eleştirisi ve Yerel Seçimler Üzerine

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, belediyelere yönelik tahsilat faaliyetlerine dikkat çekerek, "Bu süreçte İstanbul ve diğer büyük şehirlerin borçları hâlâ gündemde. Niçin bugüne kadar önlem almadınız?" şeklinde sordu. Başarır, kaybettiği seçimlerin intikamını almak için yerel yönetimleri suçlamanın yanlış olduğunu savundu.

Vergi Düzenlemeleri Üzerine İddialar

Son olarak, vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi hakkında konuşan Başarır, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök’ün vergi ödemediğini öne sürdü. Bu durumun kamuoyunda ciddi tartışmalara yol açacağını belirtti.

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