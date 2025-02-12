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CHP'li Başarır: Ramazan Menüsü 750 Lira, Emekliler Açlık Sınırında

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, ramazan menüsü fiyatlarını eleştirerek emeklilerin açlık sınırında yaşadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 14:08
CHP'li Başarır: Ramazan Menüsü 750 Lira, Emekliler Açlık Sınırında

CHP'li Başarır: Ramazan Menüsü 750 Lira, Emekliler Açlık Sınırında

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te düzenlenen basın toplantısında bu yılın ramazanına dair çarpıcı rakamları paylaştı. Başarır, "Bu sene ortalama kişi başı ramazan menüsü 750 lira, 4 kişilik bir aile için 3 bin lira. Bu ülkedeki bir emeklinin, bir asgari ücretlinin bir gün bile dışarıda iftar yapabilme imkanı yok." dedi.

Ramazanın 1 Mart'ta başlayacağını hatırlatan Başarır, vatandaşların bu sürece nasıl gireceğini sorguladı. "Emeklimiz, işçimiz, memurlarımız bu aya nasıl girecek? Milyonlarca emeklimiz, işçimiz, memurumuz açlık sınırının altında yaşıyor," ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarına cumhuriyet altını ile asgari ücret tutarında parayı gösteren Başarır, "Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir cumhuriyet altını bir asgari ücret etmiyor" diyerek ekonomik durumu eleştirdi.

Başarır, asgari ücretin tekrar değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. 2002 yılında asgari ücretin 184 lira olduğunu ve o dönem 2,5 cumhuriyet altını alınabildiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurtdışı ziyaretlerini de eleştiren Başarır, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'nın açıklamalarına vurgu yaptı. Akarca'nın, geçen yıl kendilerine en çok şikayet edilen bakanlığın Adalet Bakanlığı olduğunu belirtmesi, Başarır tarafından "Çünkü Türkiye'de adaleti ayaklar altına aldınız" şeklinde yorumlandı. Başarır, "Muhalif olup da yargılanmayan gazeteci, siyasetçi, sanatçı yok bu ülkede" diyerek adalet mekanizmasını eleştirdi.

Son olarak, erken seçim çağrısında bulunan Başarır, "Her şey bitti. Sizler, bizler, belediye başkanları... Şimdi Türkiye'nin birinci partisini yargılamaya kalkıyor. O yüzden doğruya yanlışa, haklıya haksıza halk karar versin," şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündemi...

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündemi...

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

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