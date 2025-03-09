CHP'li Başarır: Suriye'deki Kan Dökülmesini Durdurun!

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Suriye'deki olaylar için insani koridor açılması çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 18:09
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 18:35
CHP'li Başarır: Suriye'deki Kan Dökülmesini Durdurun!

CHP'li Başarır: Suriye'deki Kan Dökülmesini Durdurun!

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlediği toplantıda Suriye'deki çatışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başarır, "Bugünden tezi yok Suriye'ye bakın, akan kanı durdurun. Derhal o bölgede insani koridoru açın" ifadelerini kullandı.

Suriye'deki Olaylara Tepki Gösterdi

Suriye'nin Lazkiye bölgesinde yaşanan olaylara dikkat çeken Başarır, partililere ve tüm uluslararası güçlere çağrıda bulundu. "Acılı ve kızgın olduğumuz bu süreçte, tüm partilere, genel başkanlara, Avrupa'ya ve Birleşmiş Milletler'e sesleniyorum" dedi.

İnsani Koridor Çağrısı

Başarır, yarın Samandağ'da yapılacak etkinlikte de benzer çağrıları tekrarlayacağını belirterek, "Öncelikle bu katliama 'dur' diyecekler. Eğer bunlar yapılmazsa, milletvekillerimizle birlikte Lazkiye'ye gideceğiz. Ölümse ölüm, her gün ölmektense bir gün ölürüz, hiç sıkıntı yok" şeklinde konuştu.

Barış İçin Hazırız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğinde barış için gereken her şeyi yapmaya hazır olduklarını belirterek, "Bu zalimliğe, bu katliama 'dur' diyeceğiz" dedi.

Partililerle Bir Araya Geldiler

Etkinlikte ayrıca bazı CHP milletvekilleri, CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki ve Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün de söz alarak düşüncelerini paylaştı. Başarır ve beraberindekiler daha sonra Defne ilçesine geçerek burada da partililere hitap etti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve CHP'li...

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve CHP'li bazı milletvekilleriyle Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Kent Meydanı'nda bir araya geldi. Konuşmaların ardından heyet vatandaşları selamladı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve CHP'li...

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve CHP'li bazı milletvekilleriyle Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Kent Meydanı'nda bir araya geldi. Konuşmaların ardından heyet vatandaşları selamladı.

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