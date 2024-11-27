CHP'li Başarır: 'Türkiye'de 653 Kreşimiz Var, Çocuklar Dünya Standartlarında Eğitiliyor'

CHP'li Başarır, Türkiye'deki Kreşleri Değerlendirdi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye genelinde bulunan kreş sayısını ve bu kreşlerdeki hizmet kalitesini gündeme getirdi. Başarır, "Türkiye'de 653 kreşimiz var. Bunların 210'u İstanbul'da, 105'i İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Burada çocuklara dört kez yemek veriliyor ve dünya standartlarına uygun bir şekilde bakılıyorlar," dedi.

Belediye Borçları ve Kreşler Üzerine Eleştiriler

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Başarır, resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile belediye şirketlerinin borçları nedeniyle kesinti yapılabileceğine dikkat çekerek, "Bugüne kadar aklınız neredeydi? Konya, Yozgat, Denizli belediyelerine bu kararları uyguladınız mı? Sorun CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde birinci parti olması mı?" ifadelerini kullandı.

Özellikle yerel yönetimlerdeki kreşlerin güvenliğine değinen Başarır, "2019'dan bugüne bu kreşlerde kalan bir çocuğun burnu bile kanamamış, hiçbir şikayet gelmemiştir. Ancak İzmir'de 5 çocuk, anneleri çalışmak zorunda kaldığı için evde yalnız bırakılarak yanarak hayatını kaybetti," dedi.

Yeni Asgari Ücret İhtiyacı

Başarır, yeni asgari ücretin en az 30 bin lira olması ve en düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olmasını talep etti. "Temel besin ürünlerine günden güne zam geliyor. İnsanlar ekmeğe ulaşmakta zorluk yaşıyor," diyerek, yeni yıla girdiğimizde alım gücünün bir kez daha azalacağı uyarısında bulundu.

Ahmet Özer ile Görüşme Talebi

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan CHP'li Başarır, terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer ile görüşme taleplerinin Adalet Bakanlığı'na iletildiğini açıkladı.

Erdoğan ve Bahçeli'ye Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarını değinen Başarır, "Cumhurbaşkanının bu konuda ne biliyorsa, ne yapmak istiyorsa, kamuoyuyla net olarak paylaşması gerekir. Devlet Bahçeli ile kendisi arasında bir top çevirme durumu var. Üzücü olan şey, Adalet Bakanı'nın, seçilmiş bir belediye başkanına izin vermemesi; ancak Bahçeli ve Cumhurbaşkanı'nın çağrıları karşısında neredeyse affı konuşmaları," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.