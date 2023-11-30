CHP'li belediye başkanından bomba karar: Aday olmayacak

2 dönem üst üste başkanlığı yürüten Osman Gürün, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde tekrar aday olmayacağını belirtirken yazılı açıklama üzerine 1999 yılında başlayan Gürün, 2014 senesinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile devam edilirken 3 dönem il, 2 dönem büyükşehir belediye başkanlığı görev sürecinde çalışmaların yapıldığını söyledi.





25 YIL UZUN SÜRE GÖREV

Muğla'ya ve hemşehrilerine 27 yıl hekim, 25 yıl da belediye başkanı olurken hizmet ettiğini belirten Osman Gürün, kamu kaynaklarının korunmasıyla vatandaşlarımızın tek kuruşunun hesabı verilerek şeffaf ve hukuk çerçevesinin dışarısında çıkmadan çalışmak, bana güvenenlerin başını öne eğdirmeyecek şekilde hizmet vermenin önünde öncelikle tanıdığını gösterdi. Alt yapı sağlanırken tarım, sağlık, kültür faaliyetlerinde birçok konuda proje ve hizmet üretimi başlatıldığını belirtti.

Gürün, 2024 yerel seçimlerinde yaklaşımlar sunulurken bugünle beraber aday belirleme sürecinde CHP'nin genel merkezlerinde başlatıldığını savunarak 25 yıl uzun süre görev yapması onuruyla belediye başkanı olarak değerlendirmelere bakılarak 2024 senesinde aday olmayacağını açıkladı.