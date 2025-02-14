CHP'li Belediyelerin Fiyat Politikaları Eleştirildi

CHP'li Belediyelerin Yüksek Fiyatları Tartışma Konusu

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, CHP'li belediyelerin uyguladığı yüksek fiyat politikalarını eleştirerek, "Sosyal belediyecilik söylemiyle yola çıkan CHP, uygulamadaki fiyatlarla vatandaşın cebine ciddi yük bindiriyor," dedi.

Özcan, Türkiye'nin 30 büyükşehir belediyesinin güncel verilerine dayanarak, AK Parti ve CHP büyükşehir belediyeleri arasındaki fiyat farklarına dikkat çekti. Özellikle su, ulaşım ve halk ekmek gibi temel hizmetlerdeki aşırı fiyat artışlarının, dar gelirli vatandaşlar üzerinde önemli bir yük oluşturduğunu belirtti.

Su Fiyatlarındaki Çarpıcı Farklar

AK Parti'li belediyeler ile CHP'li belediyeler arasında su fiyatlarında ciddi farklılıklar gözleniyor. Örneğin, Sakarya Büyükşehir Belediyesinde suyun metreküpü 19,68 lira iken, Muğla Büyükşehir Belediyesinde aynı hizmetin 89 lira olması dikkat çekici bir örnek olarak öne çıkıyor. Özcan, bunun yaşamsal bir kaynak olan suyun fiyatında büyük bir ekonomik adaletsizlik yarattığını ifade etti.

Ulaşımda Fiyat Farkları Yaşanıyor

Ulaşım hizmetlerinde de benzer durumların söz konusu olduğunu dile getiren Özcan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin 13,5 lira olan toplu taşıma ücretinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 27 lira, Ankara Büyükşehir Belediyesinde ise 26 lira gibi rekor fiyatlarla sunulmasının dar gelirli bireyler için ek mali yük oluşturduğunu vurguladı.

Halk Ekmeği Fiyatlarındaki Uçurum

Özcan, halk ekmeği fiyatlarının da dikkat çekici bir örnek olduğunu aktardı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde halk ekmeğin 4 lira, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ise 10 lira olduğunu belirten Özcan, bu durumun 'sosyal belediyecilik' vaadinde ne kadar uzaklaşıldığını gösterdiğini ifade etti.

Seçim Vaatleri ile Gerçekler Arasında Çelişki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ulaşımdaki sembolik fiyat indirimi vaatleri ile güncel fiyatlar arasındaki çelişkiye, ayrıca Mansur Yavaş'ın Ankara’da en ucuz hizmet vaadi ile uygulamadaki fiyatlar arasındaki tutarsızlığa dikkat çekti.

Özcan, "Vatandaşlarımız, seçim vaatleriyle destekleneceklerini umarken, karşılaştıkları yüksek fiyatlar sosyal adaletsizliği pekiştiriyor. Gerçekçi ve sürdürülebilir çözümler üretilmesi elzem," diyerek sözlerini tamamladı.