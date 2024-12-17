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CHP'li Demir ve Karatepe, Zonguldak'ta Basın Toplantısı Düzenledi

CHP Genel Başkan Yardımcıları Volkan Demir ve Yalçın Karatepe, Zonguldak'ta ekonomi politikalarını anlattı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 17:36
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 17:45
CHP'li Demir ve Karatepe, Zonguldak'ta Basın Toplantısı Düzenledi

CHP'li Demir ve Karatepe, Zonguldak'ta Basın Toplantısı Düzenledi

CHP Genel Başkan Yardımcıları Volkan Demir ve Yalçın Karatepe, Zonguldak'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ekonomi politikalarını açıklamak amacıyla başlatılan tur kapsamında kente gelen heyet, partinin il başkanlığında bir basın toplantısı düzenledi.

Demir, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin her köşesini karış karış dolaştıklarını vurgulayarak, "İş insanlarımızla, esnafımızla, halkımızla, emeklilerimizle, asgari ücretlilerimizle, tüm emekçilerle ve meslek örgütleriyle bir araya geliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisinin yazmakta olduğu ekonomi programının temel ilkelerini anlatıyoruz" dedi.

CHP'nin ekonomik programının temelinin, halkçı, adil paylaşımı esas alan ve refahı vatandaşla buluşturmayı hedefleyen bir anlayışa dayandığını belirten Demir, "Hukukun üstünlüğünün esas alındığı ve her vatandaşın adalete tam güven duyduğu Türkiye" hedeflediklerini, böyle bir ortamda ekonomik programın başarıyla hayata geçeceğine inandıklarını ifade etti.

Karatepe ise Zonguldak'ın demirin, çeliğin ve kömürün üretildiği bir yer olduğunu belirterek, hak mücadelesinin önünün kesilmesine izin vermeyecek bir ülke için siyaset yaptıklarını kaydetti.

Toplantı sonunda CHP Genel Başkan Yardımcıları Karatepe ve Demir, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Volkan Demir (sağ 2) ve Yalçın Karatepe (solda), partinin Zonguldak...

CHP Genel Başkan Yardımcıları Volkan Demir (sağ 2) ve Yalçın Karatepe (solda), partinin Zonguldak İl Başkanlığında basın mensuplarıyla buluştu. Demir, burada konuşma yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Volkan Demir (sağ 2) ve Yalçın Karatepe (solda), partinin Zonguldak...

CHP Genel Başkan Yardımcıları Volkan Demir (sağ 2) ve Yalçın Karatepe (solda), partinin Zonguldak İl Başkanlığında basın mensuplarıyla buluştu. Demir, burada konuşma yaptı.

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