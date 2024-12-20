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CHP'li Derici'den Bodrumlulara Bilgi Talebi: Sahil Güvenlik Limanı Endişeleri

CHP Muğla Milletvekili Derici, Bodrum'daki Sahil Güvenlik Limanı Projesi hakkında halkın bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 18:19
CHP'li Derici'den Bodrumlulara Bilgi Talebi: Sahil Güvenlik Limanı Endişeleri

CHP'li Derici, Bodrumluların Sahil Güvenlik Limanı Projesi Hakkında Bilgilendirilmesini İstedi

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Turgutreis Sahil Güvenlik Askeri Liman Projesi ile ilgili olarak bölge halkının endişelerini dile getirerek, halkın bu konuda bilgilendirilmesini talep etti.

2025 Bütçesi ve Yerel Endişeler

Derici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısı sırasında 2025 yılı bütçesinin halk ihtiyaçlarına yanıt vermediğini vurgulayarak, tasarrufun sadece halka yüklendiğini belirtti ve bütçeye "ret" oyu vereceklerini ifade etti.

Turgutreis Sahil Güvenlik Askeri Limanı'nın milli güvenlik açısından önem taşıdığına dikkati çeken Derici, bu durumun bölge halkının kaygılarının göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydetti. "Buranın stratejik bir önemi var," diyen Derici, liman yapılmasının sakıncalarını uzun zamandır gündeme getirdiklerini ancak ihalesinin hızlı bir şekilde yapıldığını belirtti.

Ekosistem ve Turizm Açısından Endişeler

Derici, bölgenin ekosistemi ve turizmi açısından duydukları kaygılara da vurgu yaparak, "Hiçbir Bodrumlu veya Bodrum'da yaşayan çevreci ya da turizmci, milli güvenlik konusunu önemsemiyor olamaz," açıklasında bulundu. Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyesi olan Derici, bu konunun kritik önemi olduğunu belirtti.

Derici, amacın milli menfaat ve stratejik çıkarların, yöre halkının menfaatleriyle çelişmemesi olduğunu söyleyerek, projenin bölge halkında yaratacağı etkilere dair detaylı bilgilendirme talep etti. "Bu planlamanın daha düzgün yapılabileceğini savunuyorum," diyen Derici, "Güvenlik için gereken önlemler alınırken, halkın endişelerinin de göz önünde bulundurulması şart," ifadelerini kullandı.

Son olarak, projenin ekosisteme, denizlere, çevreye ve turizme ciddi zarar vereceğini vurgulayan Derici, bölge halkıyla ortak bir çözüm bulunacağına inandığını sözlerine ekledi.

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