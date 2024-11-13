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CHP'li Emir: Asgari Ücret 30 Bin Lira Olmalı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, asgari ücretin 30 bin liranın altında olmaması gerektiğini vurguladı ve yargı reform teklifine eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 15:30
CHP'li Emir: Asgari Ücret 30 Bin Lira Olmalı

CHP'li Emir: Asgari Ücret 30 Bin Lira Olmalı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, asgari ücret konusunda net bir mesaj verdi. Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Kimseyi yüzde 17, yüzde 20 ve yüzde 25 ile oyalamaya kalkmasınlar. Asgari ücrette 30 bin liradan aşağı bir rakamı asla kabul etmiyoruz," dedi.

Yargıya İlişkin Düzenlemeler

Emir, bu toplantıda Noterlik Kanunu ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifinin Genel Kurul'un gündeminde olduğunu belirtti. Teklifin, Türk Ceza Kanunu'nda "casusluk" ile ilgili yeni suç ihdas edilmesine yönelik bir düzenleme getirdiğini ifade ederek, bunun tehlikeli bir adım olduğunu savundu.

Selçuk Yangınına Tepki

İzmir'in Selçuk ilçesindeki yangın faciasına da değinen Emir, tüm siyasetçilerin sorumluluğu bulunduğunu, ancak en büyük yükün iktidarın omuzlarında olduğunu dile getirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamalarını eleştiren Emir, Bakanlık yetkililerinin işlerini yapmadığını ve ihmallerin sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Gelir Adaletsizliğine Dikkat Çekti

Emir, Türkiye'deki gelir adaletsizliğine işaret ederek, her üç çocuktan birinin kahvaltı yapamadan okula gittiğini belirtti. Bu sorunların yalnızca bir iktidar değişikliği ile çözülebileceğine inandığını vurguladı.

Asgari Ücret Hakkında Sonuç

Asgari ücret zammı ile ilgili beklentileri dile getiren Emir, "Asgari ücret en az 30 bin lira olmalıdır. Bu konuda net bir tavır sergiliyoruz. Asgari ücret 30 bin liranın altında olamaz; bu insanlık dışıdır, insanlık ayıbıdır," dedi.

Bir gazetecinin, CHP'li belediyelerde asgari ücretin 40 bin lira olacağına dair bir sorusuna ise Emir, bu konuda net bir açıklama yapmasının mümkün olmadığını, ancak CHP'li belediyelerin kesinlikle yaşanabilir bir rakam belirleyeceğinden herkesin emin olabileceğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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