CHP'li Emir: Cumhurbaşkanı Adayı Süreci 2-3 Ay İçinde Tamamlanmalı

Fahiş Zamlara Tepki

Başkan Emir, muayene katılım paylarına yapılan zammı da değerlendirerek, "Muayene ücretlerine yüzde 200 ila yüzde 542 arasında zam yaptılar. Bu zamlar, son derece vicdansız zamlardır. Vatandaşımıza, 'Doktora gitme, giderken bir defa değil, 10 defa düşün.' demektir." ifadelerine yer verdi.

Kartalkaya Yangını ve Sorumluluk

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangınla ilgili "İktidarın olayın üzerini örtmeye çalıştığını" ileri süren Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi’nin Belediye Başkanını suçladığını belirtti. Emir, "Cumhurbaşkanı, '8 kişilik bilirkişi heyeti çalışıyor.' diyor. Peki bu bilirkişi ne zaman, nereden geldi?" diye sordu.

Mansur Yavaş ile İlgili İddialar

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Emir, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili iddialara da değindi. Emir, "Mansur Bey ile bizzat görüşmem olmadı ama böyle bir itirazı olduğuna yönelik bilgim yok. Kendisi süreç içerisinde değerlendirecektir ama bizim açımızdan böyle bir sorun veya sıkıntı yoktur." diyerek, partinin alacağı kararlara Yavaş’ın uyacağına dair güvence verdi.