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CHP'li Emir'den Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına Sert Tepki

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, asgari ücret ve emekli maaşlarının yetersizliğine dikkat çekerek, yoksul ve emeklilerin mağdur olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 15:21
CHP'li Emir'den Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına Sert Tepki

CHP'li Emir'den Asgari Ücret Açıklamaları

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, asgari ücretin ve emekli maaşlarının yoksulluk sınırının çok altında kaldığını asla kabul etmediklerini ifade etti.

Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, asgari ücretin Türkiye'de temel ücret olduğunu belirten Emir, “Türkiye'de 10 çalışandan 6'sı asgari ücretli.” diyerek iktidarın, işverenler lehine tavır aldığını ve onların taleplerine göre hareket ettiğini vurguladı.

Yetersiz Zam Eleştirisi

22 bin 104 lira olarak belirlenen yeni asgari ücreti “çok yetersiz” olarak nitelendiren Emir, bu artışın işverenlerin beklentilerine dayandığını kaydetti.

Emir, “Bu yöntemle enflasyonu düşürebileceklerini zannedenlerin yaptıkları tek şey yoksulların, emeklilerin, dar gelirlilerin cebindekini almak ve talebi sıfırlamaktır.” diyerek, mevcut durumun işçilere büyük bir mağduriyet yaşattığını belirtti.

Emekli Maaşları Üzerine Eleştiriler

Emekli maaş zammının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına dayanarak yapılacağını hatırlatan Emir, “Yüzde 44 enflasyon varsa, işçi ve Bağ-Kur emeklileri sadece yüzde 15,45, memur emeklileri ise yüzde 11,25 zam alacak.” dedi. Bu durumu emeklilerle dalga geçmek olarak değerlendirdi.

Emir, “Bu asgari ücreti ve sahte TÜİK rakamları üzerinden üretilen emekli maaşlarını asla kabul etmiyoruz.” şeklinde konuştu ve yüksek enflasyon karşısında yetersiz kalan maaşların sefalet ücreti olduğunu vurguladı.

Protesto Çağrısı

28 Aralık’ta saat 13.00’te Tandoğan Meydanı’nda düzenlenecek olan “geçinemiyoruz” eylemine de dikkat çeken Emir, seslerini yükselteceklerini belirtti.

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