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CHP'li Emir'den Çocuk Hakları ve 12 Eylül Açıklamaları

Murat Emir, çocuk hakları üzerine yeni komisyon kurulması ve 12 Eylül darbesinin etkileri hakkında konuştu.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 16:21
CHP'li Emir'den Çocuk Hakları ve 12 Eylül Açıklamaları

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’in Açıklamaları

CHP'nin Grup Başkanvekili Murat Emir, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayeti üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Emir, Meclis'te yeni bir Çocuk Hakkı İzleme Komisyonu kurulması gerektiğini savunarak, "Çocuklarımız son derece travmalara açık ve korunmaya muhtaçlar" dedi.

12 Eylül Darbesinin Yılı

Murat Emir, aynı zamanda 12 Eylül darbesinin 44. yılına da değinerek, o dönemde yaşananların toplumda derin yaralar açtığını ifade etti. "Demokrasinin yarası hala kanıyor ve bu mesele ile yeterince yüzleşemedik" diyerek, geçmiş olayların hesaplaşılmadığını vurguladı.

Eğitimdeki Zorluklar ve Öğretmenlerin Durumu

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması sebebiyle öğrencilere başarılar dileyen Emir, ekonomik zorluklar içinde eğitim gören çocuklar hakkında endişelerini belirtti. Ayrıca, atama bekleyen bir milyon öğretmene de dikkat çekerek, mülakat uygulamasını eleştirdi.

Narin Güran Olayına Tepki

Emir, Narin Güran'ın cinayetine ilişkin, adli süreçlerin yetersizliğini eleştirerek, "Narin'in bedeni tam 19 gün sonra bulundu ve bu süre zarfında gereken tedbirler alınmadı" dedi. Çocukların korunmadığı ve önlem alınmadığı sürece benzer olayların yaşanmaya devam edeceğini ifade etti.

Erken Seçim Talebi

Son olarak, erken seçim tartışmalarına değinen Emir, Türkiye'nin acil bir seçime ihtiyacı olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihine ilişkin uzlaşma sağlamak zorunda olduğunu savundu.

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