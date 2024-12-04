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CHP'li Emir: TÜRK-İŞ'in Gıda Enflasyonu Rakamları Gerçeklerle Bağlantılı Değil

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TÜRK-İŞ'in gıda enflasyonu rakamlarını eleştirerek, asgari ücrette gerçekçi olmayan artış taleplerine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 15:29
CHP'li Emir: TÜRK-İŞ'in Gıda Enflasyonu Rakamları Gerçeklerle Bağlantılı Değil

CHP'li Emir: Gıda Enflasyonu Rakamlarını Sorguladı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, gündemdeki enflasyon rakamlarını değerlendirerek, TÜRK-İŞ'in kasım ayında açıkladığı mutfak enflasyonunu yüzde 0,64 olarak duyurmasının ciddiyetini sorguladı. Emir, "Eğer siz 'gıda enflasyonu yüzde 0,64' diyorsanız, o masaya niye oturuyorsunuz, orada hangi tezi savunacaksınız?" sözlerini kullanarak, bu oranın gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Maden Kazalarına Dikkat Çekti

Emir, Meclis'teki basın toplantısında 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'ne dikkat çekti ve "Türkiye hala madende göçükte can vermeye tanık oluyor" diyerek durumun vahim olduğuna vurgu yaptı.

ID İle Maden Ruhsatlarındaki Artış

Ayrıca, AK Parti iktidarı döneminde maden ruhsatı sayısının 1189'dan 386 bine çıktığını belirterek, 7 bin 28 özel şirketin maden sektöründe faaliyet gösterdiğini açıkladı.

Asgari Ücret Tartışmaları

Emir, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'nın asgari ücret artışına yönelik eleştirilerine karşı çıkarak, işçilerin yaşam koşullarını sorguladı. "Türkiye'de enflasyonun ne kadar yakıcı bir sorun olduğunun farkında mısın?" diyerek tepki gösterdi.

Bakan Şimşek'in Kendini Kandırma Çabası

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, yıllık mal enflasyonunun yüzde 40'ın altında olduğunu belirtmesi üzerine, Emir bu açıklamaların gerçeklerle uzaktan yakından ilgisi olmadığını ifade etti.

TÜRK-İŞ'in Gıda Enflasyonu Rakamları

TÜRK-İŞ'in açıkladığı 0,64'lük mutfak enflasyonu rakamını eleştiren Emir, "Sokağa, çarşıya, pazara gitmiyor musunuz? Oradaki fiyatları görmüyor musunuz?" diyerek bu tespiti sorguladı.

Tiyatro Söylemleri ve Asgari Ücretlilerin Durumu

Emir, "Eğer orada 0,64'ü savunacaksanız, size kimse zam vermez. Bunun adı bir tiyatro olur." diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti. Ayrıca, masaya oturanların gerçek rakamlar telaffuz etmediğini belirtti.

Diğer Konulara Değindi

MSÜ Kara Harp Okulu'ndaki disiplin sürecini eleştiren Emir, aile hekimlerinin eylemlerine destek vereceklerini belirtti. İzmir Bornova'daki ÇEDES Projesi ile ilgili soruları da yanıtlayarak, pedagojik formasyon sahibi olmayan kişilerin eğitim alanında yer almasını kabul etmediklerini yineledi.

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