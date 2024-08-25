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CHP'li Erhan Adem'den Tarım Destekleri Üzerine Açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, hükümetin tarım politikalarını eleştirerek, çiftçilere gereken desteğin verilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 16:15
CHP'li Erhan Adem'den Tarım Destekleri Üzerine Açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem'den Tarım Destekleri Üzerine Önemli Açıklama

Erhan Adem, hükümetin tarım politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini ifade ederek, "Hükümet, tarım politikalarını gözden geçirip çiftçilere hak ettikleri desteği vermek zorundadır," dedi.

2006'dan Bu Yana Destek Verilmedi

Yazılı bir açıklama yapan Adem, Tarım Kanunu'nun 2006 yılında yürürlüğe girmesinden bu yana, hükümetin çiftçilere yasayla belirlenen destekleri sağlamadığını belirtti. Bu durumun çiftçilerin kanuni haklarının büyük bir kısmını alamamalarına neden olduğunu dile getirdi. "Çiftçilerimiz Mağdur Oluyor"

Adem, "Çiftçilerimiz, 2006 yılından bu yana bütçeden alması gereken kanuni haklarının büyük kısmını alamamıştır. Bu durum, tarımsal üretimi ve çiftçilerin refahını olumsuz etkilemektedir," şeklinde konuştu.

Sonuçlar ve Gereken Önlemler

İlgili yasal gerekliliklerin yerine getirilmemesinin çiftçilerin mağduriyetine ve tarım sektörünün zayıflamasına yol açtığını vurgulayan Adem, hükümeti acilen bu konularda adım atmaya davet etti.

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