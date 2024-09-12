CHP'li Eylem Ertuğrul'dan Zonguldak Özel Endüstri Bölgesine Eleştiri

CHP'li Eylem Ertuğrul'dan Sert Eleştiri

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ilan edilen özel endüstri bölgesi kararına tepki gösterdi. Ertuğrul, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 28 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına dikkat çekti.

Karar Tepkilere Rağmen Alındı

Ertuğrul, bu kararın çeşitli tepkilere rağmen alındığını belirterek, "Erdemir, OYAK ile birlikte Karadeniz Ereğli'den koparılmak istendi. Bu özel endüstri bölgesi kararı, Zonguldak'ın geleceğini karartmaktadır." ifadelerini kullandı.

ÇED Raporları ve Yönetim Çağrısı

Özel endüstri bölgeleri ile ÇED raporlarının devre dışı bırakılmak istendiğini vurgulayan Ertuğrul, şu sözleri kaydetti:

"Bakanlığa, iktidara ve bölgemizin iktidar milletvekillerine bir çağrı yapmak istiyorum; özel endüstri bölgesinin yönetimi için kurulacak komisyona belediyeyi dahil etmezseniz, bu durum en hafif tabiriyle Karadeniz Ereğli halkının hakkının yenmesine sessiz kalmak demektir. Bu, halkın değil sermayenin yanında durmaktır."