CHP'li Eylem Ertuğrul, Kanser İstatistiklerinin Açıklanmasını Talep Etti

CHP'li Eylem Ertuğrul Kanser İstatistiklerinin Açıklanması Gerektiğini Vurguladı

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, kanserle mücadelede gerekli istatistiklerin düzenli olarak açıklanması gerektiğini belirtti.

Halkın Bilgilendirilmesi Önemli

Ertuğrul, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanlığı'nın kanser hastalığıyla ilgili istatistikleri, bilimsel bir etik anlayışı çerçevesinde, ülke genelinde toplamasını ve bu verilerin sonuçlarına ulaştığında halkla paylaşılmasını talep etti.

İlaç ve Sağlık Hizmetlerine Erişim Sorunları

Ertuğrul, ilaç ve sağlık hizmetlerine erişimde ciddi sorunlar yaşandığını ifade ederek, "Sağlık Bakanlığı, kanser verilerini her yıl açıklamakta dahi isteksiz kalıyor. Kanser teşhisi alan her hastanın, hekim tarafından hastalığın tipi, teşhis tarihi ve evresi gibi bilgileri online sistem üzerinden bildirmesi gerekiyor. Peki, bu verileri işleyecek yeterli bir altyapımız yok mu?" şeklinde konuştu.

Doğru Bilgi Hayat Kurtarıcıdır

Ertuğrul, kanserle mücadelenin doğru ve şeffaf bilgi ile yapılmasının hayati öneme sahip olduğunu belirterek, "Bakanlığı, asli görevlerini yerine getirmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.