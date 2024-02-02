CHP'li Gamze Yolcu Metin Nazilli belediye adaylığından çekildiğini duyurdu

Metin, yazılı bir açıklama yaparak, partisinin kendisini aday olarak belirlediği anda, yaşayacağı tüm güçlükleri öngördüğünü ifade etti. Bu görev için uygun bulunduğu için teşekkürlerini sunan Metin, açıklamasında şöyle dedi:

"Ancak sürece devam etmemin hem tarafıma hem de partime daha fazla zarar vereceği düşüncesiyle 31 Ocak 2024 tarihinde Genel Merkezimize üzüntüyle bu yönde bir dilekçe sundum. Kendilerine anlayışları için teşekkür ediyorum. Görevi kabul ettiğim gün, 'Gamze galiba Nazilli'ne hizmet etmen gerekiyor, silkelen ve göreve hazırlan' demiştim kendime. Fakat daha vakti gelmemiş demek ki."

Metin, adaylıktan vazgeçtiğini ancak sahada yer alacağını, partisinin flamalarını dalgalandırmaya devam edeceğini de belirtti.

NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLIĞI İÇİN YENİ İSİM

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, partinin Nazilli Belediye Başkan adayı olarak belirlediği Gamze Yolcu Metin'in yarıştan çekilmesi sonrası Genel Merkez'e başka bir isim daha sundu. Bu ismin, partililerin tepkisini çeken ve etkisiz bir aday olarak nitelendirilen Ertuğrul Tetik olduğu ortaya çıktı. Bülbül'ün bu hamlesi, 'Seçimi riske sokuyor' eleştirilerine neden oldu.