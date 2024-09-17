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CHP'li Günaydın'dan HÜDA PAR'a Sert Eleştiriler

CHP Grup Başkanvekili Günaydın, HÜDA PAR Başkanı Yapıcıoğlu'nun anayasa ihlallerine ve kaybolan çocuklara dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 17:36
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 17:36
CHP'li Günaydın'dan HÜDA PAR'a Sert Eleştiriler

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan Önemli Açıklamalar

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, güncel konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yapıcıoğlu'nun açıklamalarının Anayasa'ya aykırı olduğunu vurgulayarak, savcıların derhal soruşturma başlatması gerektiğini belirtti. Bu bağlamda, "HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu hakkında, Anayasa'ya açıkça aykırı, onu ihlal eden açıklamaları nedeniyle savcıların resen soruşturma ve kovuşturma yürütmesi lazım," ifadelerini kullandı.

İşçi Gözaltıları ve Kayıp Çocuklar Üzerine Değerlendirme

Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gözaltına alınan maden işçilerini kınadı. Ayrıca, Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturmanın yetersizliğine dikkat çekerek, "Bir çocuğumuzun başına gelenlerin 20 haneli bir köyde 28 gündür çözülememiş olması bir skandal!" dedi.

Çocuk İstismarı İstatistikleri

Günaydın, her gün ortalama 30 çocuğun kaybolduğunu ve 2022 yılında Emniyet'e bildirilen kayıp çocuk sayısının 16,499 olduğunu açıkladı. 2023 itibarıyla 25,685 çocuğun cinsel suç mağduru olduğunu belirten Günaydın, yargıya taşınan dosya sayısının 66,000'e ulaştığını ifade etti.

Yüksek İşsizlik Oranı ve Gençlerin Sorunları

Türkiye'deki mevcut işsizlik oranını eleştiren Günaydın, "Her yıl 1 milyon gencimiz üniversiteden mezun oluyor ancak bunların %33,1'i işsiz. Bu oran Avrupa ortalamasının üç katı!" açıklamasında bulundu.

MHP'ye Yönelik Eleştiriler

Günaydın, MHP'nin HÜDA PAR ile olan ortaklığını eleştirdi. "MHP, CHP'ye laf atmaya çalışıyor ama öncelikle kendi ortağına hesap vermeli," dediği açıklamasında, Anayasa'nın koruyucusu olmanın önemine vurgu yaptı.

Ekonomi ve Mali Politikalar Üzerine Yorumlar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarını eleştiren Günaydın, mevcut ekonomik durumun ciddiyetine dikkat çekti. "Faizler %50'nin üzerinde ve hala doğru düzgün bir dezenflasyon sürecine girememişseniz, yoksulluk almış başını gitmişse, büyümeyi tahrik edebilecek bir politikanız kalmamışsa, o zaman ortada bir sorun var demektir," şeklinde konuştu.

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