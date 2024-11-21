CHP'li Günaydın: TBMM Gerginliği ve Yargı Sorunlarına Dikkat Çekti

Günaydın: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki Gerginlik

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaşanan gerginliği değerlendirerek, "Milletvekillerinin çektiği ve paylaşılan görüntüleri defalarca izledim. Bir tek CHP milletvekili, ne Bakan'a ne de bir AK Parti milletvekiline dokunuyor." dedi.

Yargıdaki Sorunlara Dikkat Çekti

Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Türkiye'de yargıda ciddi sorunlar olduğuna işaret ederek, eski AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasıyla ilgili eleştirilerde bulundu. "Çocuk katillerinin memleketin sokaklarında elini kolunu sallayarak gezdiğini" belirten Günaydın, toplumsal barışı bozmakla suçlanan Mahruki’nin tutuklanmasının haksız olduğunu savundu.

Mahruki'nin Tutuklanmasına Tepki

Günaydın, "Bu sosyal medya paylaşımının içeriğine katılmayabilirsiniz, ama içeriğin suç oluşturduğuna yönelik yeterli kanıtınız yoksa bu süreci başlatamazsınız. Nasuh Mahruki, dünyanın en yüksek dağlarına tırmanmış ve fedakarca Türkiye için çalışan birisidir. Sosyal medya paylaşımını beğenmediğiniz için ve 'kaçma şüphesi var' diyerek tutuklayamazsınız." ifadelerini kullandı.

Meclisteki Gerginlik Üzerine Açıklamalar

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaşanan gerginlikle ilgili olarak Günaydın, "Eğer Bakan, biraz demokrat ve hoşgörülü olabilseydi, durumu daha iyi yönetebilirdi. Seçilmiş milletvekillerini kolluk kuvvetleri ile karşı karşıya getirerek provokasyon yaratan İçişleri Bakanlığı'na dikkat çekiyorum." şeklinde konuştu.

Çayırhan'daki Direniş ve Dayanışma Mesajı

Ankara Çayırhan'da Türkiye'nin en modern termik santralinin bulunduğunu belirten Günaydın, "500 madenci kardeşimiz, yer altında eylem yapıyor. Bu insanlar ekmeklerini yerin binlerce metre altında kazmalarıyla çıkarıyorlar. Direnen işçi kardeşlerimize selamlarımı ve dayanışma duygularımı iletiyorum." dedi.

Ortak Kanun Teklifi

Günaydın, Meclis'te temsil edilen 10 siyasi partinin belediyelere yönelik görevlendirme uygulamasının kaldırılmasına yönelik ortak bir kanun teklifi verdiğini belirterek bunun demokrasi açısından önemine vurgu yaptı.

MHP Milletvekillerinin İstifası

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Günaydın, MHP'den 3 milletvekilinin istifası konusunu da gündeme getirerek, bu milletvekilleri hakkında fezleke düzenlenmesini ve dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.