CHP'li Gürer'den Emekli Bayram İkramiyesi İçin Önemli Kanun Teklifi

CHP'li Ömer Fethi Gürer, emekli bayram ikramiyesinin asgari ücret seviyesine çıkarılması için kanun teklifi sundu.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 12:40
CHP'li Gürer'den Emekli Bayram İkramiyesi İçin Önemli Kanun Teklifi

CHP'li Gürer'den Emekli Bayram İkramiyesi İçin Yasal Düzenleme

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekli bayram ikramiyesinin asgari ücret düzeyine çıkarılması amacıyla kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını açıkladı.

Mecliste düzenlediği basın toplantısında konuşan Gürer, 2018 yılında belirlenen emekli bayram ikramiyesi tutarının, o dönemki asgari ücretin yüzde 62'sine tekabül ettiğini, ancak son düzenlemeyle bu ikramiyenin 3 bin lira olarak belirlenmesiyle mevcut asgari ücretin yüzde 13,57'sine düştüğünü vurguladı.

Gürer, yanında getirdiği baklava, şeker ve çikolata örnekleriyle de durumu çarpıcı bir şekilde aktardı. 2018 yılında 1000 TL olarak belirlenen bayram ikramiyesinin, o zamanlar cevizli baklavanın kilosunun 60 TL, bayram şekerinin kilosunun 10 TL, madlen çikolatanın kilosunun ise 98 TL olduğunu belirtti. Bu verileri sunarak, emekli bayram ikramiyesinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Gürer, emekli bayram ikramiyesinin asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, bu konuda gerekli adımların atılmasını talep etti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

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