CHP'li Gürer, Gübre Fiyatlarındaki Fahiş Artışları Eleştirdi

Ömer Fethi Gürer, gübre fiyatlarının yükselmesi nedeniyle çiftçilerin topraklarına yeterli gübre veremediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 11:35
CHP'li Gürer, Gübre Fiyatlarındaki Fahiş Artışları Eleştirdi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gübre fiyatlarındaki fahiş artışlar nedeniyle çiftçilerin topraklarına yeterli gübre veremediğini vurguladı. Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, gübrenin üretimde verimliliğin temel unsurlarından biri olduğunun altını çizen Gürer, yetersiz gübre kullanımının üretimi olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Türkiye'nin toprakları için gübre'nin vazgeçilmez bir gereklilik olduğunu belirten Gürer, fiyat artışlarının hem üretici hem de tüketici üzerinde büyük baskı oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca, sahte gübre kullanımının çiftçilere ciddi zararlara yol açtığına vurgu yaptı.

2025 yılı için çiftçi başına gübre desteğinin 3 bin 10 lira olarak belirlendiğini hatırlatan Gürer, bu desteğin çiftçilerin cebine girmeden, gübre fiyatlarının artışı ile geri alındığını dile getirdi. Gürer, çiftçilerin topraklarından kopmamaları için desteklerin gerçekçi şekilde sunulması ve fahiş fiyatların kontrol altına alınması gerektiğini belirtti.

2024 yılında Türkiye'de hububat rekoltesinde 3 milyon 200 bin ton kayba dikkati çeken Gürer, bunun daha fazla ithalat anlamına geldiğini ve çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini savundu. Ayrıca, gübre fiyatlarını boykot etme çağrısı yerine, bu fiyatların geri çekilmesi için somut adımlar atılması gerektiğine vurgu yaptı.

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