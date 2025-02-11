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CHP'li Gürer: Ramazan’da İhtiyaç Sahiplerine Gıda Kolisi Yardımı Şart

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımı yapılması çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:55
CHP'li Gürer: Ramazan’da İhtiyaç Sahiplerine Gıda Kolisi Yardımı Şart

Gıda Kolisi Yardım Çağrısı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımı yapılması gerektiği çağrısını yaptı. Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve yeni Kooperatif Yasası çıkarılmasının önemine değindi.

Marketlerde Gıda Kolileri Uygun Fiyatla Satışta

Ramazan dolayısıyla marketlerde yer alan gıda kolilerinin satış fiyatlarını gündeme getiren Gürer, Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından ilk olarak 650 liradan satışa sunulan kolilerin fiyatının 529 liraya kadar indiğini belirtti. Ramazan kolisinin geçmiş yıllardaki fiyat artışlarına dikkat çeken Gürer, 2018'de 49 lira, 2022'de 169 lira, 2023'te 320 lira ve geçen yıl ise 449 lira olduğunu hatırlattı.

Ailelerin İhtiyaçlarını Karşılama Zorluğu

Gürer, dört kişilik bir ailenin bir gıda kolisiyle yalnızca iki günlük ihtiyacını karşılayabileceğini ifade ederken, kolilerde temel gıda maddelerinin, özellikle hurmanın, kırmızı veya beyaz etin, sütün, yumurtanın ve Ramazan’ın vazgeçilmez tatlısı güllacın yer almadığına dikkat çekti.

İhtiyaç Sahiplerine Destek Harekete Geçmeli

Asgari ücretlilerin ve emeklilerin artan yaşam koşulları karşısında zorlandığını vurgulayan Gürer, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımı yapılması gerektiğini yineledi. Ayrıca Gürer, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen ikramiyelerin asgari ücret düzeyine çıkarılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

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