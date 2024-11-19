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CHP'li İzzet Akbulut: Alım Gücü Düşüyor!

CHP'li İzzet Akbulut, alım gücünün düştüğünü belirterek, vatandaşlara çeyrek altın üzerinden örnekler verdi.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 17:41
CHP'li İzzet Akbulut: Alım Gücü Düşüyor!

CHP'li Akbulut'tan Alım Gücüne Dikkat Çekici Açıklama

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, hafta sonu gerçekleştirdikleri il ziyaretleri sırasında vatandaşlara alım gücünün düştüğünü aktardı. Çeyrek altın üzerinden yapılan hesaplama ile, vatandaşların yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekildi.

Teğmenlere Disiplin Cezası Tepkisi

Ayrıca Akbulut, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası sosyal medyada yayımlanan görüntüler neticesi bazı teğmenlerin disipline sevk edildiğini hatırlattı. Teğmenlerin, 'Gazi Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demesinin yarattığı sonuca tepki gösteren Akbulut, “Bu durum, Türk milletini derinden yaralamıştır.” ifadesini kullandı.

Alım Gücündeki Düşüşe Dikkat

CHP milletvekilleri olarak 81 ile gidip vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden Akbulut, 2002 yılında alınan maaşlarla 2024 yılı arasındaki farkı çeyrek altın üzerinden hesapladıklarını söyledi. 2002 yılında en düşük memur maaşıyla 14 çeyrek altın alınabildiğini, 2024 yılında ise bu sayının 7,5 çeyrek altına düştüğünü kaydetti ve alım gücünün azaldığını vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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