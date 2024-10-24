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CHP'li İzzet Akbulut'tan Terör Saldırısına Tepki

CHP'li İzzet Akbulut, terör saldırıları ve toplumda nifak tohumları ekilmesine karşı duracaklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 17:55
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 17:55
CHP'li İzzet Akbulut'tan Terör Saldırısına Tepki

CHP'li İzzet Akbulut'tan Önemli Açıklamalar

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Meclis'te yaptığı basın toplantısında yurttaşlar arasında huzuru bozan nifak tohumlarına karşı kararlılıkla duracaklarını açıkladı.

Terör Saldırısına Değindi

Akbulut, TUSAŞ'ın Kahramankazan ilçesindeki tesisine gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenler için rahmet, yaralılara ise acil şifa diledi. "Bu terör saldırısında ihmaller var mıydı?" diyerek sorular gündeme getiren Akbulut, güvenlik zafiyetleri üzerinde durulması gerektiğini belirtti.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Türkiye'nin 85 milyon vatandaşıyla birlik içinde olduğunu vurgulayan Akbulut, "Yurttaşların arasına nifak tohumları ekilmesine izin vermeyeceğiz" dedi. Bu tür eylemlerin arkasında yatan terör örgütlerine karşı duracaklarını ve etnik kimlikler üzerinden ayrımcılığa izin vermeyeceklerini açıkladı.

Kadın Cinayetlerine Dikkat Çekti

Son dönemlerde artan kadın cinayetlerine de değinen Akbulut, bu olayların çoğunda uyuşturucu kullanımının etkili olduğunu belirterek, madde bağımlılığı ile mücadelede daha fazla duyarlılık gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

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