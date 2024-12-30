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CHP'li Karatepe: Türkiye Ekonomi Politikası Fon Yöneticisi Zihniyetiyle Yürütülüyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Türkiye'nin ekonomik durumunu eleştirerek acil seçim çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 15:16
CHP'li Karatepe: Türkiye Ekonomi Politikası Fon Yöneticisi Zihniyetiyle Yürütülüyor

Karatepe: Türkiye'nin Ekonomi Politikası Yanlış Yolda

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de uygulanan iktisat politikasının bir iktisatçı tarafından değil, bir fon yöneticisi zihniyetiyle hayata geçirilmiş olduğunu belirtti.

Baskı Altında Geçim Sıkıntısı

Karatepe, zenginlik ve refah içerisinde bir toplumun hakkı olduğunu vurgulayarak, TÜRK-İŞ'in son verilerine atıfta bulunarak, çalışanların büyük çoğunluğunun yoksulluk sınırının altında gelir elde ettiğini aktardı. 2025 yılı için belirtilen asgari ücret tutarının büyük bir hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.

Döviz Bağımlılığı ve Borçlanma Politikası

22 yıldır iktidarın uyguladığı iktisat politikasının Türkiye'yi döviz ihtiyacına mahkum ettiğini savunan Karatepe, "Üretimde dışa bağımlılık, cari işlemler açığı ve dış borcun yükselişi, Türkiye'nin sürekli döviz girdisine ihtiyaç duymasına yol açıyor. İhracat yaparak bunu kazanma seçeneğine sahip olmayan iktidar, yurt dışından borçlanma yoluyla bu kaynağı temin etmeye çalışıyor," dedi.

CHP'nin İktidar Vizyonu

Partisinin iktidara gelmesi durumunda asgari ücretlilerin çalışma oranını hızla düşüreceklerini ifade eden Karatepe, vergi yükünün azaltılması, çiftçilere tarımsal destek sağlanması ve gıdaya daha ucuz erişim imkanı sunulacağını belirtti. Ayrıca, üretimde dışa bağımlılığı azaltan sektörlere yönelik politikaların hayata geçirileceğini vurguladı.

Vatandaşın Talebi: Seçim

CHP ekonomi heyetinin bugüne kadar 13 kente ziyarette bulunduğunu belirten Karatepe, her bölgede yüksek sesle şikayetlerin dile getirildiğini ve değişim için bir an önce seçim sandığının önlerine konulması gerektiğini savundu. "İçinde bulunduğumuz düzeni değiştirmek için, bir an önce seçim, hemen seçim," ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, parti genel merkezinde...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, parti genel merkezinde...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

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