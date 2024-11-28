DOLAR
34,6 0,13%
EURO
36,61 -0,06%
ALTIN
2.939,04 -0,06%
BITCOIN
3.292.997,23 1,2%

CHP'li Karatepe ve Demir, Edirne'de Basın Mensuplarıyla Buluştu

CHP'li Yalçın Karatepe ve Volkan Demir, Edirne'de yaptıkları basın toplantısında asgari ücret ve ekonomik politikaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 19:27
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 19:47
CHP'li Karatepe ve Demir, Edirne'de Basın Mensuplarıyla Buluştu

CHP Genel Başkan Yardımcıları Edirne'de Basın Toplantısı Düzenledi

CHP Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe ile Volkan Demir, Edirne'de düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, ekonomi ve asgari ücret politikaları üzerine önemli açıklamalar yapıldı.

Asgari Ücret ve Destek Talepleri

Volkan Demir, partisinin il başkanlığında gerçekleştirdiği programda, Edirne'de sivil toplum kuruluşları, işçi örgütleri, esnaf ve vatandaşlarla buluştuklarını belirtti. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle vatandaşların mutsuz olduğunu vurgulayan Demir, “Asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini ve bunun altında bir ücretin yetersiz olduğunu anlatıyoruz.” dedi. Ayrıca, işletmelere asgari ücret desteğinin artırılması gerektiğini ifade etti.

Emekli Maaşları ve Ekonomi Politikaları

Demir, emeklilerin taban maaşlarının da asgari ücretle eşitlenmesi gerektiğini vurguladı. Öte yandan, Karatepe, iktidara yürüyen bir parti olduklarını belirterek, CHP'nin ekonomi politikaları ile Türkiye'nin rahatlayacağına inandığını söyledi. “İktidara geldiğimiz zaman unutmayacağımız politikaları net bir biçimde ortaya koyma çalışmalarını sürdürüyoruz.” sözlerine yer verdi.

Gazetecilerin Soruları ve Yanıtlar

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karatepe, piyasada sahte dolar bulunduğuna dair iddialara ilişkin, “İktidarın bu konuda somut, net bir açıklama yapması gerekiyor.” dedi. Ayrıca, CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, Edirne'nin kurtuluşu dolayısıyla düzenlenen törendeki çelenk sunma eksikliği ile ilgili açıklama yaparak, iletişim kopuklukları nedeniyle böyle bir durumun yaşandığını belirtti.

Gökçe Konserine İlişkin İddialar

Bir gazetecinin “29 Ekim'de düzenlenen Gökçe konserinin maliyeti ile ilgili iddialara” yönelik sorusuna Taybıllı, “Bu bir iddia, belgeler olmadan kesin bir cevap veremem.” yanıtını verdi. Toplantıya, CHP'li milletvekilleri de katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe (sağda) ile Volkan Demir (solda) ve CHP Edirne İl...

CHP Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe (sağda) ile Volkan Demir (solda) ve CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı (ortada) Edirne'de basın mensuplarıyla buluştu.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe (sağda) ile Volkan Demir (solda) ve CHP Edirne İl...

CHP Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe (sağda) ile Volkan Demir (solda) ve CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı (ortada) Edirne'de basın mensuplarıyla buluştu.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Bir Koleksiyoner Hikayesi' Sergisini Ziyaret Etti
2
Gürcistan, AB Üyeliği Müzakerelerini 2028'e Kadar Gündeme Almayacak
3
MSB'den Anormal Kitap Kapağı Açıklaması: Toplatılan Ders Notları
4
Umman Sultanı Bin Tarık'tan Türkiye ile Güçlü İlişkiler Vurgusu
5
Gazze'de Soykırımın Kanıtları ve Medya Sempozyumu Başladı
6
Ordu'da Filistin ve Savaş Bölgelerine Destek İçin Basın Açıklaması

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı