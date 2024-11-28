CHP'li Karatepe ve Demir, Edirne'de Basın Mensuplarıyla Buluştu

CHP Genel Başkan Yardımcıları Edirne'de Basın Toplantısı Düzenledi

CHP Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe ile Volkan Demir, Edirne'de düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, ekonomi ve asgari ücret politikaları üzerine önemli açıklamalar yapıldı.

Asgari Ücret ve Destek Talepleri

Volkan Demir, partisinin il başkanlığında gerçekleştirdiği programda, Edirne'de sivil toplum kuruluşları, işçi örgütleri, esnaf ve vatandaşlarla buluştuklarını belirtti. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle vatandaşların mutsuz olduğunu vurgulayan Demir, “Asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini ve bunun altında bir ücretin yetersiz olduğunu anlatıyoruz.” dedi. Ayrıca, işletmelere asgari ücret desteğinin artırılması gerektiğini ifade etti.

Emekli Maaşları ve Ekonomi Politikaları

Demir, emeklilerin taban maaşlarının da asgari ücretle eşitlenmesi gerektiğini vurguladı. Öte yandan, Karatepe, iktidara yürüyen bir parti olduklarını belirterek, CHP'nin ekonomi politikaları ile Türkiye'nin rahatlayacağına inandığını söyledi. “İktidara geldiğimiz zaman unutmayacağımız politikaları net bir biçimde ortaya koyma çalışmalarını sürdürüyoruz.” sözlerine yer verdi.

Gazetecilerin Soruları ve Yanıtlar

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karatepe, piyasada sahte dolar bulunduğuna dair iddialara ilişkin, “İktidarın bu konuda somut, net bir açıklama yapması gerekiyor.” dedi. Ayrıca, CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, Edirne'nin kurtuluşu dolayısıyla düzenlenen törendeki çelenk sunma eksikliği ile ilgili açıklama yaparak, iletişim kopuklukları nedeniyle böyle bir durumun yaşandığını belirtti.

Gökçe Konserine İlişkin İddialar

Bir gazetecinin “29 Ekim'de düzenlenen Gökçe konserinin maliyeti ile ilgili iddialara” yönelik sorusuna Taybıllı, “Bu bir iddia, belgeler olmadan kesin bir cevap veremem.” yanıtını verdi. Toplantıya, CHP'li milletvekilleri de katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe (sağda) ile Volkan Demir (solda) ve CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı (ortada) Edirne'de basın mensuplarıyla buluştu.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe (sağda) ile Volkan Demir (solda) ve CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı (ortada) Edirne'de basın mensuplarıyla buluştu.