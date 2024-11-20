CHP'li Karatepe ve Demir, Gaziantep'te Basın Buluşması Düzenledi

CHP Genel Başkan yardımcıları Yalçın Karatepe ve Volkan Demir, Gaziantep'te basın mensuplarıyla bir araya geldi. Karatepe, partisinin Gaziantep İl Başkanlığındaki toplantısında, Türkiye'nin tüm illerini dolaşacaklarını ve buna Gaziantep'ten başladıklarını duyurdu.

Gaziantep'in Ekonomik Önemi

Gaziantep'in sanayi ve ticaretin merkezi olduğunu vurgulayan Karatepe, "Biz Türkiye ekonomisini kalıcı şekilde değiştirecek politikaları uygulamak üzere yola çıktık" diyerek, sürdürülebilir kalkınmanın önemine dikkat çekti. Karatepe, yalnızca faiz oranları veya döviz kurlarıyla değil, eğitim, hukuk sistemi, sanayi ve tarım politikaları gibi birçok alanda gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti.

Dünya ve Yeni Ekonomik Stratejiler

Kararının arkasında dünya ekonomisindeki değişimlere de atıfta bulunan Karatepe, "Dünyanın değiştiğinin farkındayız ve dünya artık eski dünya değil" ifadesini kullandı. Amerika'daki başkan değişimi ile Çin'deki gelişmelere değinen Karatepe, Türkiye'nin yeni ekonomik düzende kendini konumlandırmasının önemini vurguladı.

Demir’den Vatandaş Talepleri

Volkan Demir de, partisinin ekonomi ekibi olarak sahada sıkı çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Vatandaşların taleplerini dinlediklerini aktaran Demir, "Meslek örgütleriyle buluşacağız ve sokaklarda dolaşacağız" diyerek sorunları birinci ağızdan dinlemenin önemine dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

CHP Genel Başkan yardımcısı Yalçın Karatepe (fotoğrafta), Gaziantep'te basın mensuplarıyla bir araya geldi.

CHP Genel Başkan yardımcısı Yalçın Karatepe (fotoğrafta), Gaziantep'te basın mensuplarıyla bir araya geldi.