CHP'li Karatepe: Yerinde Dönüşüm Projesi Destekleri Yetersiz, Güncellenmeli

Karatepe, Malatya'da Yerinde Dönüşüm Projesi Üzerine Değerlendirmelerde Bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü Yerinde Dönüşüm Projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde düzenlenen toplantıda konuşan Karatepe, proje kapsamında sağlanan desteklerin 1 milyon 250 bin lira hibe ve aynı tutarda kredi şeklinde güncellenmesini zorunlu hale getirdiğini belirtti.

Deprem Sonrası Sorunlar Devam Ediyor

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerinin ardından bölgedeki sorunların hala devam ettiğine dikkat çeken Karatepe, bu durumu kabul edilemez buldu. Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki toplantıda, depremin izlerinin hâlâ var olduğunu ifade eden Karatepe, şunları kaydetti:

“Rezerv alan çalışmaları hakkında vatandaşın hiç bilgilendirilmemiş olması ve bu süreçte vatandaşın görüşünün alınmaması katlanılmaz. Yerinde dönüşüm yapmak isteyen vatandaşlara sunulan 750 bin lira kredi ve 750 bin lira hibe desteği yetersizdir. Bu rakamlar yaklaşık iki yıldır güncellenmemiştir ve inşaat maliyetleri hızla artmaktadır. Bu sebeple toplamda 1 milyon 250 bin lira hibe ve o kadar da kredi verilmesi gerekmektedir.”

Şehit Polis Memuruna Taziye Ziyareti

Toplantının ardından CHP'li Karatepe, Doğanşehir ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında şehit olan polis memuru Lütfü Beykoz için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek taziye dileklerini iletti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen toplantıda, vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen toplantıda, vatandaşlarla bir araya geldi.