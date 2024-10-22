CHP'li Kayıhan Pala'dan Sağlıkta Dönüşüm Eleştirisi

Sağlıkta Dönüşüm Programına Tepki

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, sağlık alanında yaşanan sorunlara dikkat çekerek, "Sağlıkta dönüşüm programından bir an önce vazgeçilmeli. Sağlık hakkına özgü düzenlemeler yapılmalı" ifadelerini kullandı.

Basın Toplantısında Önemli Açıklamalar

Pala, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında, sağlık sektöründe artan skandallara dair endişelerini dile getirdi. Bu kapsamda, Yenidoğan Çetesi soruşturmasını ele aldı ve çok sayıda iddianın mevcut olduğunu ifade etti.

Yenidoğan Çetesi İddiaları

Pala, "Soruşturma dosyasında, SGK'nın dolandırılması amacıyla gereksiz yere hastanede yatırılan bebekler olduğu ve bazı ilaçların dışarıda satıldığına dair ciddi iddialar var" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık sisteminde etkin bir izleme ve denetleme mekanizmasına ihtiyaç olduğunu belirten Kayıhan Pala, İstanbul'da bu iddiaları yerinde gözlemlediklerini aktardı.

Araştırma ve Cezalandırma Talebi

Pala, "Yenidoğan çetesi ayrıntılı bir şekilde araştırılmalı. Suçlular en yüksek cezaya çarptırılmalıdır. Biz bu sürecin takipçisi olacağız" dedi. Ayrıca, sağlık sisteminin hak temelli bir düzenlemeye ihtiyacı olduğunu tekrar vurguladı.