CHP'li Meclis Üyesi O.U. Göçmen Kaçakçılığından Tutuklandı

Edirne Keşan'da CHP'li meclis üyesi O.U., İpsala Asliye Ceza Mahkemesi'nin 4 yıl 10 ay hapis kararının kesinleşmesiyle yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 08:25
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 08:25
Edirne'nin Keşan ilçesinde verilen ceza kesinleşti

Edirne’nin Keşan ilçesinde, göçmen kaçakçılığı suçundan hüküm giyen CHP’li belediye meclis üyesi O.U., cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Keşan Belediyesi meclis üyesi O.U. hakkında açılan davada, İpsala Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 4 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Kararın kesinleşmesinin ardından hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan O.U., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

