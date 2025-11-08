CHP'li Meclis Üyesi O.U. Göçmen Kaçakçılığından Tutuklandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde verilen ceza kesinleşti
Edirne’nin Keşan ilçesinde, göçmen kaçakçılığı suçundan hüküm giyen CHP’li belediye meclis üyesi O.U., cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Keşan Belediyesi meclis üyesi O.U. hakkında açılan davada, İpsala Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 4 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Kararın kesinleşmesinin ardından hakkında yakalama emri çıkarıldı.
Jandarma ekipleri tarafından yakalanan O.U., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
CHP’Lİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINDAN TUTUKLANDI