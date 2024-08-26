CHP'li Milletvekili Alp, Tarım Arazileri Yönetmeliğini Danıştay'a Taşıdı

CHP'li İnan Akgün Alp'den Kritik Açıklama

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik'in iptali için Danıştay'a başvurdu. Alp, Meclis'te yaptığı basın toplantısında, 22 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin tarım sektörü üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Yönetmeliğin Olumsuz Etkileri

Alp, yönetmeliğin iptali edilmezse üreticilerin üretim araçlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağını belirtti. Ayrıca, bu durumun Anadolu çiftçisini çok uluslu şirketlerle sözleşmeli üretime mahkûm edeceğini savundu.

"Yönetmelik sayesinde çiftçimizin ipotekli ve hacizli arazileri bankalar tarafından alınacak ve Bakanlık aracılığıyla kiraya verilecektir" ifadesini kullanan Alp, bunun arazi bankacılığı sistemine geçiş anlamına geldiğini vurguladı.

Hissedarlar ve Tarımsal Vakıflar Üzerine Eleştiriler

Yönetmeliğin, tarımsal alanlarda vakıf ve dernekleri kiralamada öncelikli bir grup olarak belirlediğini ifade eden Alp, hissedarların dahil edilmemesinin sektörde toprak gasbı riskini artırdığını öne sürdü. Alp, bu durumu protesto eden üreticilerin de ciddi itirazları olduğunu sözlerine ekledi.