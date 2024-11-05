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CHP'li Murat Çan, Tıp Fakültelerinde Kontenjan Orantısızlığını Eleştirdi

CHP Milletvekili Murat Çan, tıp fakültelerindeki Türk-yabancı kontenjan dengesizliğine tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 15:36
CHP'li Murat Çan, Tıp Fakültelerinde Kontenjan Orantısızlığını Eleştirdi

CHP'li Murat Çan, Tıp Fakültelerinde Kontenjan Dengesizliğine Dikkat Çekti

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, tıp fakültesi hastanelerindeki Türk ve yabancı uyruklu hekim kontenjanlarının orantısız dağıtımını eleştirdi. Çan, bu durumun ölçüsüz kontenjan artırımı ile sonuçlandığını savundu.

Meclis'te Basın Toplantısı Düzenlendi

Çan, partisinin Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ile birlikte Meclis'te gerçekleştirdiği basın toplantısında, bazı belediyeler üzerinden yapılan atamaların halk iradesine bir darbe niteliği taşıdığını ifade ederek, bu yaklaşımı şiddetle kınadığını belirtti.

Sağlık Krizinin Örnekleri

Yenidoğan çetesi skandalı, 1 Kasım'da yürürlüğe giren aile hekimi yönetmeliği, Burdur'daki diyaliz skandalı ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet vakalarının, ülkedeki sağlık krizinin işaretleri olduğunu dile getiren Çan, Yenidoğan çetesinin yargılanacağı davayı takip edeceklerini ve 18 Kasım’daki ilk duruşmaya katılacaklarını açıkladı.

TUS Kontenjanları ile İlgili Eleştiriler

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonbahar dönemindeki kontenjanların 7,648'inin Türk uyruklulara, geriye kalan 466'sının ise yabancı uyruklulara tahsis edildiğini belirten Çan, detaylara bakıldığında bazı gariplikler tespit edildiğini söyledi. Örneğin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Acil Tıp Uzmanlığı için açılan 8 kontenjandan 2'sinin Türk uyruklulara, 6'sının ise yabancılara verildiği bilgisini paylaştı. Aynı şekilde, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon branşı için belirlenen 9 kontenjandan yalnızca 3’ünün Türk uyruklulara ayrıldığını vurguladı.

Sağlık Bakanlığı Önünde Hak Mücadelesi

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ise Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastaları ve ailelerinin Sağlık Bakanlığı önünde hak mücadelesi verdiğini belirtti. Suiçmez, bu ailelerin Bakanlık tarafından kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmesini talep ettiğini dile getirdi.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

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