CHP'li Nazlıaka ve Bağcıoğlu, Gaziantep'te Basın Toplantısı Düzenledi

CHP'li Nazlıaka ve Bağcıoğlu Gaziantep'te Toplandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcıları Aylin Nazlıaka ve Yankı Bağcıoğlu, Gaziantep'te düzenledikleri basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Gaziantep İl Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Nazlıaka, partisinin bu kente sürekli ziyaretler yaparak yerel halkın sorunlarına ses katmaya çalıştığını belirtti.

Deprem ve Dayanışma Vurgusu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Gaziantep'te bulunduklarını ifade eden Nazlıaka, hayatını kaybedenler için rahmet diledi. Nazlıaka, "Bu dönemde, milletçe en önemli özelliklerimizden biri olan dayanışmanın en güzel örneklerini yaşadık ve yurttaşlarımız bu ruhu en iyi şekilde hissettirdi. CHP'li belediyeler, bu konuda ellerinden geleni yaptılar," dedi.

Bağcıoğlu ise, 17 Ağustos 1999 depremini yaşadığını hatırlatarak, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu vurguladı ve bu konuda birlik olunması gerektiğini belirtti. Bağcıoğlu, "Bir faciada, bir kazada ders almak esastır. Kayıpları geri getiremeyiz, ama benzer olayların yaşanmasına engel olabiliriz. İzmir ve mücavir bölgeleri başta olmak üzere Muğla ve Aydın, aynı şekilde risk altında," ifadelerini kullandı.

CHP genel başkan yardımcıları Aylin Nazlıaka (fotoğrafta) ve Yankı Bağcıoğlu, Gaziantep'te basın mensuplarıyla bir araya geldi.

CHP genel başkan yardımcıları Aylin Nazlıaka (fotoğrafta) ve Yankı Bağcıoğlu, Gaziantep'te basın mensuplarıyla bir araya geldi.