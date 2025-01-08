CHP'li Orhan Sarıbal, Aile Hekimlerinin Eylemlerine Destek Verdi

CHP'li Sarıbal, Aile Hekimlerinin Yanında Durdu

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, aile hekimlerinin iş bırakma eylemlerini desteklediğini duyurdu. Meclis'te gerçekleştirdiği basın toplantısında, aile hekimlerinin karşılaştığı sorunlara dikkat çeken Sarıbal, bu eylemlerin ardındaki sebebi "eziyet yönetmeliği" olarak nitelendirdi.

Metin Göktepe'yi Andı

Sarıbal, basın toplantısında gazeteci Metin Göktepe'yi vefatının 29. yılında anarak, onun hatırasını yaşattı. Ayrıca, Polonez işçilerinin altı aylık mücadelesinin kazanıldığını belirtti ve bu zaferin toplum açısından umut verici olduğunu ifade etti.

Aile Yılı ve Emekli Yılı Eleştirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılı "Aile Yılı" ilan etmesine atıfta bulunan Sarıbal, 2024'ün emekli yılı olacağını hatırlatarak, emeklilerin zor durumda olduğunu vurguladı. Sarıbal, bu yılın "küçük ailelerin eziyet yılı" olacağını savundu.

Ekonomik Verilere Dikkat Çekti

TÜİK verilerine göre 2024 yılı üçüncü çeyreğindeki gayrisafi yurt dışı hasılanın %2.1, tarım sektöründeki büyümenin ise %4.6 olduğuna dikkat çeken Sarıbal, bu durumu "Her şey ithal, çünkü toplum tüketiyor" sözleriyle değerlendirdi. Türkiye'deki tarımsal gayrisafi milli hasılanın görünümünü eleştiren Sarıbal, gıda enflasyonu konusunda gerçek verilerin yetersiz olduğunu öne sürdü.

Gıda Enflasyonu ve Sağlık Sorunları

Sarıbal, en düşük gelire sahip %20'lik kesimin gıda enflasyonunun %80 ila %90 seviyelerinde olduğunu belirterek, bunun ciddi bir sorun haline geldiğini ve insanların sağlık problemleri yaşamasına yol açtığını kaydetti.