CHP'li Orhan Sarıbal Erzincan'da yaşanan kazanın ardından madenin kapatılmasını istedi

Erzincan'da yaşanan maden kazası gündemde yerini koruyor. Maden ocağında mahsur kalan işçilerden haber alma çalışmaları sürerken madeni geçmiş süreçte aldığı cezalar ve ihmaller gündeme geliyor. Konuya ilişkin bir açıklama da Meclis’te düzenlediği basın toplantısından geldi. CHP'li Orahn Sarıbal, Erzincan’ın İliç ilçesindeki madeni daha öncesinde defalarca kez gündeme getirdiklerini belirtti ve yaptıkları uyarılarının dikkate alınmadığını söyledi.

Olayın meydana geldiği maden ocağında kayan toprağın siyanürle harmanlanmış malzeme olduğunu dikkat çeken Sarıbal, İliç’te yaşananların bir facia olduğunu ve Türkiye’nin ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldığını söyledi. Ayrıca, bahsi geçen madenin daha önce yaşanan sızıntı sorunu tespit edildiği ancak sonrası madenin 3 ay kapatıldığını ve firmaya para cezası verildiğini belirtildi.

HEYELAN YAŞANAN MADEN OCAĞINDA SİYANÜR TEHLİKESİ

Madendeki en büyük riskin, 197 futbol sahası büyüklüğündeki siyanür havuzu olduğuna dikkat çeken Sarıbal, bu tehlikeye vurgu yaparak, “Derhal bu maden kapatılsın. Orada çalışan işçiler de mağdur edilmesin. Firmanın 219 milyona yakın vergisini siliyorsunuz, bu kadar gücünüz vardır, işçilerin yaşaması için gerekli ücreti verebilirsiniz.” şeklinde konuştu. Ayrıca, CHP’nin daha önce sunduğu ekokırım yasa teklifinin bir an önce yasalaşmasını talep etti.