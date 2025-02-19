CHP'li Orhan Sarıbal, Hayvancılık Desteklerinin Artırılmasını Talep Etti

CHP'li Orhan Sarıbal, hayvancılıkta desteklerin artırılmasını ve önemli önlemler alınmasını istedi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:30
CHP'li Orhan Sarıbal, Hayvancılık Desteklerinin Artırılmasını Talep Etti

CHP'li Orhan Sarıbal, Hayvancılık Desteklerinin Artırılmasını Talep Etti

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Türkiye'nin hayvancılık alanında ciddi sıkıntılar yaşadığını dile getirerek, hayvancılık desteklerinin artırılmasını talep etti.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanlığı tarafından belediyelere yapılan görevlendirmelere eleştirilerde bulunan Sarıbal, "Bu kayyum rejimine karşı, direneceğiz." ifadelerini kullandı.

Sarıbal, Türkiye'nin yurt dışından 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 425 bin civarında canlı hayvan ve 81 bin ton kırmızı et alacağını, bunun için 39,2 milyar TL ödeme yapılacağını belirterek, hayvancılık sektöründe yaşanan zorluklara dikkat çekti.

Hayvancılık desteklerinin artırılması, damızlık işletmeler ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Sarıbal, ayrıca her bölgenin ot yapısına göre hayvan ırklarının belirlenerek meraların ıslah edilmesi gerektiğini kaydetti. Küçük kooperatiflerin de desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Diğer yandan, Türkiye genelinde yıllık 500 bin civarında buzağı ölümünün gerçekleştiğini ifade eden Sarıbal, bu durumun ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti. Eğer bu ölümler yaşanmasaydı, Türkiye'nin canlı hayvan sayısının çok daha yüksek olabileceğine işaret etti.

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