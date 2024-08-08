CHP'li Özçağdaş, Adıyaman'da Eğitimcilerle Buluştu

CHP'li Özçağdaş Adıyaman'da Eğitimcilerle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Adıyaman'da eğitim alanında faaliyet gösteren uzmanlarla bir araya geldi. CHP İl Başkanlığı organizasyonunda düzenlenen etkinlik, kentteki bir restoranda gerçekleştirildi.

Deprem Bölgesinde Eğitim Vurgusu

Toplantı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Özçağdaş, deprem sonrası bölgede yürütülen eğitim çalışmalarına ve sorunlarına dikkat çekti. Özçağdaş, Türkiye genelinde eğitim meselelerini tartışmak amacıyla 30 ili kapsayan bir eğitim maratonuna başladıklarını ifade etti. "Bu maratonun özel önemi, deprem bölgesinin ihtiyaçlarıdır. Hatay'dan başladık, ardından Kahramanmaraş, Adıyaman ve yarın Malatya'da olacağız" dedi.

24 Saatlik Eğitim Maratonu

Adıyaman'daki etkinlikte konuşan Özçağdaş, "18-19 Temmuz'da, 24 saat süren bir eğitim maratonu gerçekleştirdik. Türkiye'de ilk defa yapılan bu maratona toplam 92 konuşmacı katıldı ve 21 ana konu üzerinden 100 alt başlıkta eğitim sorunları ele alındı" dedi.

Toplantıya, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, CHP İl Başkanı Engin Doğan ve diğer eğitimciler de katılım gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş (solda), Adıyaman'da eğitimcilerle bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş (solda), Adıyaman'da eğitimcilerle bir araya geldi.